Ya no serán el 14 de febrero: cambian fecha para marchas contra reformas del Gobierno Petro

Debido al desacuerdo que tiene un importante sector de la sociedad colombiana con las reformas anunciadas por el Gobierno nacional, se convocó una marcha con el objetivo de exigirle al presidente de la República, Gustavo Petro, detenga la presentación de dichos proyectos ante el Congreso de la República.

La reforma a la salud, la pensional y la laboral, son el centro de la discordia entre el Gobierno con aquellos que sienten que la estabilidad del país se encuentra en un alto riesgo.

Las marchas estaban convocadas inicialmente para el 14 de febrero, sin embargo, el presidente Petro convocó a sus seguidores para que ese mismo día salieran a las calles a dialogar sobre las reformas planteadas por el Gobierno en distintos sectores.

Por esta razón, la fecha para la marcha de la oposición fue reasignada. Esta se llevará a cabo un día después de la convocada por el Gobierno nacional. Es decir, será el miércoles 15 de febrero.

La posición convocó una marcha con el objetivo de exigirle al presidente de la República que detenga la presentación de las reformas anunciadas ante el Congreso de la República. - Foto: juan carlos sierra-semana

El congresista Miguel Polo Polo, uno de los principales impulsores de la movilización opositora, hizo un llamado a que la participación sea masiva, además invitó a quienes se unirán a que no permitan que esa manifestación se convierta en una más.

“Esto no puede ser cosa de llegar a las plazas y después a las 2 (de la tarde) todo el mundo para su casa, así lo hicimos en el 2022 y Petro y sus ministros se burlaron en nuestra cara aprobando sus reformas. Esto tiene que ser hasta que el gobierno eche atrás sus reformas #ALaCalle15F”(sic), escribió el congresista.

Esto no puede ser cosa de llegar a las plazas y después a las 2 todo el mundo para su casa, así lo hicimos en el 2022 y Petro y sus ministros se burlaron en nuestra cara aprobando sus reformas. Esto tiene q ser hasta q el gobierno eche atrás sus reformas #ALaCalle15F — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 29, 2023

La fecha para la marcha de la oposición fue reasignada, esta se llevará a cabo un día después de la convocada por el Gobierno Nacional. Es decir, el miércoles 15 de febrero. - Foto: Guillermo Torres

Jaime Arizabaleta, uno de los críticos acérrimos del actual Gobierno, expresó su apoyo y participación a la movilización convocada para el 15 de febrero. Además, por medio de un video en sus redes sociales enunció las razones por las que el país debe salir a la calle a rechazar las reformas planteadas el presidente.

“Esto más que un cambio fue una estafa, tienen las mismas o peores prácticas a las que ellos tanto criticaron, con la diferencia de que quieren venir a arrasar con todo. Acabar con el sistema de salud actual, que es uno de los más destacados de América Latina, quitar los ahorros de pensión para dárselos a los politiqueros”(sic), señala.

Soy Jaime Arizabaleta y me sumo con entusiasmo a la marcha del 15 de febrero



Los que van a asistir repliquen el video y súmense a #ALaCalle15F



Ojalá 100K pic.twitter.com/Xs3RYgeL9N — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) January 29, 2023

¿El presidente Petro se quedaría sin gente para convocar las marchas a favor del Gobierno?

El presidente Gustavo Petro convocó a los colombianos a marchar los próximos 14 de febrero y primero de mayo en señal de respaldo a sus ambiciosas y controvertidas reformas que serán radicadas en el Congreso. A diferencia del pasado, el apoyo podría ser menor del esperado. ¿Por qué?

En las centrales sindicales hay profundas dudas sobre la conveniencia de salir a las calles para apoyar al Gobierno. “No hay unanimidad en el movimiento sindical para participar de la convocatoria del Gobierno”, le dijo a SEMANA Francisco Burchardt, presidente del sindicato de la Cancillería y miembro del comité ejecutivo de la CGT.

Quienes no quieren marchar argumentan que los sindicatos no pueden ser un apéndice de la Casa de Nariño. Además, reclaman que se desconozcan los textos de las reformas, por lo que se oponen a firmar un cheque en blanco. Tampoco están de acuerdo con los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre no darles vía libre a nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

Dentro de las filas de las centrales sindicales hay quienes creen que no deben respaldar al Gobierno sin conocer a fondo las reformas. - Foto: guillermo torres-semana

Las diferencias en los sindicatos han generado conflictos como hace tiempo no sucedía. El pasado 24 de enero, varios líderes emitieron un comunicado en el que anunciaron que no saldrán a las calles. La carta fue firmada por 66 personas.

De manera paralela, Francisco Maltés, presidente de la CUT, publicó un comunicado ese mismo día en el que les pidió a los sindicatos salir a apoyar a Petro. “Por supuesto que somos cercanos a Petro. Yo le hice campaña, eso no es ningún delito”, afirmó. Reconoce que hay voces en la central sindical que no están de acuerdo con su posición y dijo que eso es respetable.

Una de ellas es la de Diógenes Orjuela, una de las caras más visibles de los paros contra el Gobierno de Iván Duque y quien no está de acuerdo con que los sindicatos sean cercanos a cualquier mandatario. “La agenda del movimiento sindical no tiene por qué depender de las convocatorias del Gobierno”.

“Eso es perder su independencia y su autonomía”, reclamó. Este viernes, el sector que lidera Orjuela expidió otro comunicado en el que enfatiza que la discusión de las reformas es una competencia autónoma del Gobierno.