Tasas de interés “paniquean” a los colombianos, según el expresidente Álvaro Uribe

Una nueva alza en las tasas de interés aplicó la junta del Banco de la República, en la reunión que sostuvo el viernes 27 de enero el equipo que rige la política monetaria en el país.

Las tasas de referencia fueron elevadas en 0,75 puntos, lo que implica que quedaron en 12,75 % y que se mantendrá así todo febrero, pues ese mes la junta no tomará ninguna decisión.

El apretón sigue y se ha adelantado para contener la escalada de la inflación, que cerró el 2022 en 13,12 %. Pero con la economía y la política monetaria hay una especie de barco en turbulencia que debe ser timoneado. Algunas veces se va para un lado (el de la alta inflación) y si se rema para el otro lado se frena la economía.

Eso es lo que está sucediendo en Colombia en la actualidad, por lo cual, la junta del Banco de la República tomó la decisión de seguir apretando por el lado de más aumentos a la tasa de interés, lo que llevó al expresidente Álvaro Uribe a expresar su preocupación.

Las ganas de comprar vivienda se están alejando de los colombianos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien el mandatario dijo que respetaba la decisión de la junta, de la que hace parte el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, llamó la atención sobre el pánico en el que estaría entrando una buena parte de la población colombiana, lo que podría ser contraproducente para las metas de crecimiento de la economía.

Al decir del exmandatario, el pánico no es bueno para la economía en los actuales momentos, como ya lo evidencian circunstancias como las que está viendo el sector constructor, en el cual se espera una contracción fuerte en las ventas de unidades habitacionales.

“Nosotros percibimos una porción muy importante de la ciudadanía de Colombia atemorizada, con pánico, por las altas tasas de interés. Empresarios de la construcción ya se quejan de que un número significativo de personas que habían separado una compra de vivienda han retirado esa solicitud de compra, porque no se atreven al crédito, por la elevación de las tasas de interés”, detalló el expresidente.

Las tasas de interés están causando un pánico muy dañino para la economía y el tejido social, con todo respeto por el ministro de hacienda y la Junta del Banco de la República. pic.twitter.com/2KaO7hEOl6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 28, 2023

También puede impactar el empleo

Con las tasas de interés, los economistas sugieren que se debe aplicar esa frase popular que indica ‘ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre’.

En el caso de las tasas de interés en Colombia, la situación ya parece ir hacia el extremo, pues al decir de Uribe, personas que habían separado vivienda para compra han echado reversa, porque “no se atreven a tomar créditos”, indicó el exmandatario durante un foro en Antioquia.

Álvaro Uribe Vélez. - Foto: león darío peláez-semana

Las personas han visto reducir sus ingresos debido a la inflación y los empleadores, en las mismas circunstancias, asumiendo costos más altos para la producción, no solo no han tomado decisiones alrededor de los incrementos salariales, sino que podrían terminar, o reduciendo sus nóminas, o no generando más empleo.

“En muchos sectores de la economía, en el empleo, puede tener una afectación enorme”, dijo.

Hasta el 28 de febrero se extendió el plazo para acceder al 15 por ciento de descuento por pago anticipado en el impuesto Predial de la ciudad de Manizales - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

La Dian también podría salir perjudicada

El expresidente Uribe reiteró en varias ocasiones que quería expresar su preocupación por el riesgo que suponen las altas tasas de interés para el deterioro de las carteras crediticias, pues los ciudadanos podrían llegar a incumplir sus obligaciones ante los altos intereses. De igual manera, señaló que podría haber un efecto en la Dian, pues ni los impuestos podrán pagar.