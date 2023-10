“Yo no soy petrista. No soy el candidato de Petro”, Luis Pérez se desmarca del Gobierno y arremete contra el Partido Liberal

Luis Pérez Gutiérrez quiere volver a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales del 29 de octubre y para conseguirlo se armó con un arsenal de alianzas con 410 candidatos a las alcaldías, pese a que el departamento tiene solo 125 municipios: cuenta con más candidatos aliados que la cantidad de entidades territoriales que tiene el departamento.

Exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, de bases liberales, pero distanciado del partido por las fisuras con el expresidente César Gaviria, intenta desmarcarse del Gobierno de Gustavo Petro después de que sus contendores lo tildaran de ser el ungido por el petrismo en la contienda por la Gobernación de Antioquia.

En conversación con SEMANA, Pérez aseguró que va “muy tranquilo” en la campaña y prometió descentralizar la administración departamental si vuelve a conseguir el despacho de La Alpujarra.

SEMANA: Usted puntea en las encuestas, ¿esos resultados le dan confianza o no hay nada asegurado para la contienda del próximo 29 de octubre?

L.P.: Yo he ganado todas las encuestas para la Gobernación de Antioquia, pero no he pagado ninguna. Desde marzo hasta hoy todas las encuestas que han salido me tienen de primero. Soy un candidato que ha hecho mucho por Antioquia, creo que las obras más grandes que hay en Medellín y en Antioquia las ha hecho Luis Pérez. Segundo, yo soy muy cercano a la gente. Es muy curioso que una persona que no tiene, digamos, un partido político propio, o no soy militante de un partido político pueda tener tanta opinión. No me parece que uno tiene que parar cuando las encuestas van muy altas, por el contrario, cada que ganamos una encuesta la orden a todos los compañeros de la campaña es que nos cayó trabajito y hay que acelerar la actividad.

SEMANA: Antioquia tiene 125 municipios y tiene entre los candidatos a las alcaldías de esos municipios unos 400 aliados a usted. ¿En qué regiones están y qué importancia cree que tiene esta cantidad de candidatos a alcaldías municipales que están con Luis Pérez?

L.P.: Yo tengo una tradición de cumplir la palabra, de entregar muchos recursos a los municipios, de ser cordial y de atender muy bien a los concejales, a los alcaldes. Para mí, mi primer gabinete son los alcaldes que sean elegidos y eso lleva a que tenga mucha confianza de todos los que están en estas actividades políticas. Tengo más de tres o cuatro candidatos en cada municipio, ellos han venido voluntariamente a hablar conmigo, hemos hecho planes de trabajo, me presentan sus obras, las obras que van a adelantar cuando sean alcaldes, y hemos logrado tener una gran cercanía programática con cada municipio. Como en cada municipio hay cuatro, cinco o hasta diez obras que hizo Luis Pérez en la Gobernación, yo les genero mucha confianza a ellos y por eso, paulatinamente, hemos venido haciendo equipo.

Creo que ese es un ejército realmente muy grande, por no decir imbatible, y seguiremos trabajando de la mano. Cuando gane la gobernación todos los que ganen conmigo van a tener muchas oportunidades de tener obras en sus municipios, sin que yo me meta en nada de su actividad porque yo soy un descentralista de primera línea. Si a veces nos quejamos que en Bogotá hay mucha centralización, nosotros aquí en Antioquia tenemos que dar ejemplo descentralista para todos los municipios de Antioquia.

SEMANA: Usted dice que esa cantidad de candidatos son un ejército imbatible. ¿la alianza que tiene Andrés Julián Rendón con el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, puede combatir esa alianza que se tiene con esa cantidad de candidatos? ¿O va tranquilo con sus alianzas de candidatos?

L.P.: Yo estoy muy tranquilo porque Luis Pérez en Medellín tiene tanta simpatía como tiene Federico Gutiérrez. Los votos de nosotros, de Federico y de Luis Pérez, son de opinión, no son de maquinaria. Los votos de opinión no se ceden de un lado para otro y eso lo están mostrando las encuestas. El candidato del uribismo o de la derecha es un candidato que ha tenido muchas uniones en medio del desespero y no ha logrado subir en las encuestas. La opinión no la amarran, gracias a Dios, lo que aquí ha perjudicado al país es tantas maquinarias donde el billete vuela de un lado para otro, pero en el tema de opinión a mí me da mucha alegría que yo tenga esa opinión tan grande.

La opinión mía es mucho más en los estratos medios y bajos que en otros estratos. A veces creen aquí que la opinión solamente son de las clases altas. No, yo por fortuna, porque siempre he trabajado por los pobres, por los que más necesitan, yo hago obra de ricos para pobres, para que no sigan siendo pobres, etcétera. Y eso me ha dado una trayectoria muy importante que estoy en el corazón de la mayoría de los antioqueños.

Luis Pérez Gutiérrez. | Foto: @Luis_Perez_G

SEMANA: Candidato, usted dice que no tiene votos de maquinaria, pero usted ha sido del Partido Liberal y tiene muchos apoyos liberales. ¿Cómo se conjuga ese voto de maquinaria con el voto de opinión que usted está apostando para la contienda del 29?

L.P.: Quiero darle una precisión. Yo en campañas pasadas he tenido el apoyo del Partido Liberal. En esta ocasión no lo tengo, pero también le quiero contar que en general yo primero recojo firmas, primero hago una actividad, una estructura propia y luego los partidos van llegando. En esta ocasión de la Gobernación fue igual. Yo empecé solo, sin ningún partido, y empecé a tener compañeros candidatos a las alcaldías, algunos compañeros exalcaldes que me quieren muchísimo, y con las encuestas siempre favorecido por la opinión, los partidos naturalmente empiezan a tener una relación con el candidato que va teniendo más fuerza.

Y hay muchos partidos con los cuales tengo hoy ya cercanía y no dependo de ellos. O sea, yo tengo una agenda propia, yo tengo una estructura propia, y naturalmente cuando llega algún partido a mí (me ha llegado la ASI, me ha llegado Cambio Radical y me ha llegado casi el 90 o 95% del Partido Verde) hemos llegado sin ningún tipo de condicionamiento. Son, digamos, compañeros que he conocido en ese trajinar de la vida pública, que ven en Luis Pérez una persona que puede seguir transformando el Departamento de Antioquia, pero no llegan por un interés distinto a que les sirvamos a la gente, a que hagamos más obras por este Departamento.

SEMANA: Candidato, ¿y los liberales dónde están? ¿Están con usted? ¿Están fragmentados con Eugenio Prieto y Andrés Julián? ¿Dónde los ve?

L.P.: Hay que diferenciar entre los ciudadanos liberales y, digamos, la burocracia liberal. Yo lamento mucho el estado al que han llevado al Partido Liberal. Yo, esté o no en el Partido Liberal, sigo siendo un hombre progresista, un hombre de ideas liberales, de avanzada, siempre preocupado por hacer obras, por ayudar a los que menos tienen, y claro, por poner orden y mantener la institucionalidad.

Hay que tener gobernante de dos manos. El gobernante que tenga mano derecha para defender el orden público y la autoridad y acabar con los delincuentes, y una mano izquierda también más firme para ayudar a los que menos tienen y para hacer muchas obras. Y, en ese sentido, yo recojo muchos liberales de las bases.

Hoy hay que diferenciar entre el Partido Liberal que está manejado por el doctor César Gaviria y el pueblo liberal. Hay un gran vacío, hay un gran hueco, una lejanía entre el pueblo liberal y los dirigentes mayores del partido. Y por eso yo tengo en Antioquia, en todos los municipios que voy, aparecen siempre liberales con camisa roja, diciéndome lo apoyamos a usted.

No estamos de acuerdo con la forma como está el Partido Liberal. Yo entiendo que hoy la orden del Partido Liberal es apoyar la extrema derecha. A mí eso para el partido me parece vergonzoso y por eso yo creo que hay una gran diferencia hoy entre la dirección liberal y el Pueblo Liberal.

SEMANA: ¿Cómo está su relación con el expresidente César Gaviria, entonces?

L.P.: Yo he tenido una relación respetuosa con el expresidente. Yo tengo un comportamiento sereno en mi vida personal y en mi vida pública. Yo no tengo, digamos, relación política ni con la extrema derecha del presidente Uribe, ni con la extrema izquierda del presidente Petro. Y con el doctor César Gaviria tengo diferencias sobre cómo lleva el partido. Sin embargo, yo no soy de los que por una diferencia política insulto, pega un puñetazo, agredo. No, yo creo que la mayor importancia para este país es que respetemos las diferencias y que las podamos dirimir sin tener que entrar en violencia ni en conflictos de puñetazos o de atropellos al otro. Yo tengo buena relación con todos, pero tengo diferencias en la forma como han gobernado o como están manejando hoy el partido como lo hace el presidente Gaviria.

Luis Pérez Gutiérrez. | Foto: Redes sociales

SEMANA: Usted justamente se acaba de desmarcar del presidente Gustavo Petro y dice que no está alineado con él, pero cuando uno ve la contienda el resto de candidatos lo señalan a usted de ser el candidato del Gobierno Petro a la Gobernación. ¿Usted es el candidato de Petro a la Gobernación o no lo es?

L.P.: Yo no soy petrista. Yo no soy el candidato de Petro porque Petro tiene un candidato en Antioquia que es el mismo candidato Daniel Quintero. Yo no tengo problemas con Petro, pero no soy petrista. Yo lo respeto, como le he dicho, respeto también al presidente Uribe que está en los dos extremos. Yo nunca, en toda mi vida he sido de extremos ni de la izquierda ni de la derecha. A mí me duele el cuello cuando volteo muy fuerte a la derecha o cuando volteo muy fuerte a la izquierda. En este sentido quiero manifestarle que lo que se dice es simplemente picaresca política. Los candidatos a la gobernación a quienes le tengo afecto, respeto, todos han sido compañeros, por el desespero de que no han podido subir en las encuestas porque ven que Luis Pérez va a ganar con mucha ventaja, o sea, las encuestas están diciendo que Luis Pérez va a ganar por el doble o por el triple.Eso es lo que nos dicen las encuestas.

Yo soy una persona que puedo presentar miles de obras hechas en Antioquia. Los demás candidatos no lo pueden hacer. Mientras yo puedo decir que yo hice el Metrocable para Medellín, Plaza Mayor, el Túnel de Oriente, la Universidad Digital, yo pavimenté 1.204 kilómetros de vías campesinas, que eso no lo ha hecho ni siquiera un presidente de la República. Y con todas estas obras y más, y tener las encuestas y la opinión de la gente a favor, ellos tienen que estar inventando.

La extrema derecha dice que yo soy de Petro, y la extrema izquierda dice que yo soy de Uribe. Todos están desesperados viendo a ver cómo logran algún tipo de sobrenombre para ver si ellos suben. Pero la verdad es que al paso que vamos yo voy a tener que buscar un psicólogo porque la extrema derecha dice que soy petrista y la extrema izquierda dice que soy uribista. Yo soy un hombre de centro progresista que quiere ayudar a los que más necesitan y quiero hacer más desarrollo. Yo creo que Medellín, la ciudad más innovadora del mundo, se la ganó por las obras de Luis Pérez. Y Antioquia hoy es un ejemplo para el país porque las obras contemporáneas más grandes del Departamento las hizo también Luis Pérez en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia.

Mauricio Tobón, Luis Fernando Suárez, Luis Pérez. | Foto: Mauricio Tobón / Gobernación de Antioquia / SEMANA

SEMANA: Hay otra persona en la contienda que recoge apoyos liberales y es Julián Bedoya. Dicen que él ha estado muy silencioso pero que puede dar un golpe de opinión muy fuerte en la contienda del 29 de octubre. ¿Usted cómo ve la candidatura de Julián Bedoya?

L.P.: Julián Bedoya es un dirigente antioqueño. Tengo amistad con él, pero uno tiene que respetar todos los contrincantes. Lo que están diciendo las encuestas es que el doctor Julián Bedoya está por debajo de cinco puntos, lo cual me parece a mí que no es una amenaza directa para la Gobernación y lo que tenemos que entender es que es muy distinto hacer una campaña para el Senado de la República que hacer una campaña para la Gobernación de Antioquia.

Por lo menos el 80 o 90% de los votos para la Gobernación de Antioquia son de opinión, no están en venta y a veces los votos para llegar al Senado, gran parte de esos votos están muy cerca del clientelismo, de los favores políticos, etcétera. Yo considero que creer que una competencia para un Senado es igual a la competencia para la Gobernación es un error estratégico en política. Eso lo vamos a ver en las elecciones.

SEMANA: Candidato, usted me dice que la campaña de Julián Bedoya ya no es una amenaza para usted, ¿hay algún candidato o algunos candidatos que usted considere que sí pueden ser una amenaza para su proyecto político de Antioquia Gobernación?

L.P.: “Yo tengo el mayor respeto por todos los compañeros que están luchando para la Gobernación. No van a encontrar en ninguna parte, ni en la radio, ni en la televisión, ni en panfletos una mala expresión de Luis Pérez contra esos candidatos. Mi posición siempre de toda la vida: yo soy ingeniero, yo soy empresario, yo soy exitoso en mis empresas y llego al gobierno solamente a servir. A mí me parece que el patrimonio de un ser humano es ayudar a los demás, dejar obras, no solamente dejar cosas materiales o dejar dinero guardado en un banco o en una caja fuerte. Por eso tengo un gran respeto por todos los contrincantes, todos tienen posibilidades, pero yo me siento optimista y estoy trabajando día y noche. Yo no voy a parar de trabajar para que con las encuestas, con la opinión, con los compañeros que me ayudan en los municipios y en la ciudad, seamos exitosos. Pero no saldrá de mi boca jamás un maltrato o una solicitud de que se retiren de su contienda. Todos, creo yo, tienen nobleza y están buscando desarrollar y tener una oportunidad de hacer obras para Antioquia.

SEMANA: ¿Hay algo que usted no repetiría de su Gobernación anterior? ¿Qué cosas usted tal vez cambiaría si vuelve a ser elegido como gobernador de Antioquia?