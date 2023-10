“Voy hasta el final, boté la escalera y no me voy a bajar”: Luis Fernando Suárez, candidato a la Gobernación de Antioquia

El candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, está convencido de seguir en la contienda hasta el 29 de octubre e invitó a un café a su contendor del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, para hablar de posibles alianzas de cara a esa contienda que definirá al sucesor de Aníbal Gaviria, quien es el padrino político de Suárez.

A 18 días de las elecciones regionales, Suárez advierte que Antioquia es escenario de una “toma hostil” por parte del Gobierno de Gustavo Petro por las intervenciones a Savia Salud y a Comfenalco y los cambios en la junta directiva del Metro de Medellín. Además, culpa directamente a Daniel Quintero por el escenario de confrontación que se está viviendo en las elecciones por la Alcaldía de Medellín. Esta fue su conversación con SEMANA.

SEMANA: ¿Cómo va esa campaña en Antioquia?

Luis Fernando Suárez (L.S.): Vamos bien, visitando municipios. En esta agenda final estos próximos 18 días creo que soy el único candidato que va a decir que recorrió los 125 municipios. Eso ha implicado una agenda exigente, en largas jornadas, más de 10.000 kilómetros hemos recorrido, pero felices, avanzando, conversando con la gente. En los municipios siempre buscamos a los candidatos a las alcaldías, a los concejos municipales, a los líderes, a los presidentes de juntas de acción comunal buscando fortalecer el proyecto y avanzar.

Ya en esta recta final nos vamos a concentrar en el Área Metropolitana y en el Oriente que son decisivos en estas elecciones regionales.

SEMANA: Usted habla de que ha visitado 103 municipios y son 125. ¿Cuántos candidatos a las alcaldías están con usted en su campaña?

L.S.: Hay una realidad política hoy que es mala, pero a notros nos conviene. Nosotros no tenemos maquinarias políticas, estructura política, yo no tengo candidatos a concejos municipales, ni a diputados. Nosotros llegamos a los municipios, buscamos a todos los candidatos, algunos nos reciben, otros no porque tienen avales de partidos políticos. Pero, la profunda división de los partidos conlleva a que haya candidatos a las alcaldías por el Partido Conservador, Liberal, verdes, La U, Cambio Radical, distintos partidos que finalmente nos reciben y ven con buenos ojos nuestra aspiración.

Yo fui gobernador de Antioquia un año durante este periodo, la gente reconoce y valora la gestión que hicimos en la Gobernación. Sin ninguna duda, yo soy el candidato de la continuidad, el candidato que viene de la casa de Aníbal Gaviria y del actual Gobierno que es muy fuerte. Yo no tengo tachas, lo que he hecho toda mi vida es trabajar y servirle a Antioquia y ese es uno de los elementos con los que fortalecemos nuestro proyecto.

SEMANA: ¿Hay algún punto de la administración del actual gobernador Aníbal Gaviria que usted cambiaría o no continuaría en los próximos cuatro años si es elegido gobernador?

L.S.: Hay dos temas en los que he dicho que al final de esta administración la calificación no es buena. El primero es la agricultura, desarrollo rural y agroindustria, ese es un punto en el que el desarrollo no es bueno, 25.000 familias paneleras están en una crisis, el sector cafetero está en crisis, el de la pesca en el Magdalena Medio y el Bajo Cauca también. Todo lo que tiene que ver con el sector de alimentos está en una situación compleja.

Y hay otro tema que es deportes. Creemos que es muy importante que Antioquia recupere el liderazgo en el deporte, nosotros vamos a ser grandes alianzas con las empresas para trabajar muy fuerte en el deporte, desde las escuelas de iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. Hay un tercer factor que es cultura en el que debemos recuperar el liderazgo de Antioquia.

SEMANA: La maquinaria está fragmentada. En el catálogo de candidatos a la Gobernación de Antioquia hay dos candidatos con maquinarias liberales y además Aníbal Gaviria también tiene orígenes liberales. ¿Puede jugar en contra suya no tener maquinarias o el voto de opinión puede salvarle la cantidad de votos que se requiere sumar para poder llegar a la Gobernación de Antioquia?

L.S.: El análisis que hacemos es que yo no voy a competir por los votos de Luis Pérez, o por los de Julián Bedoya o por los de Juan Diego Gómez. Esos son votos de estructura de ellos. La fortaleza más grande es el voto de opinión, hemos venido consolidando alianzas y esa profunda división de los liberales a mí me conviene. Hay liberales que nos están apoyando y van a votar por nosotros. La alianza de Eugenio Prieto liberal con Andrés Julián Rendón profundiza más esa división del partido y eso a nosotros nos conviene. Ahí hemos estado haciendo un trabajo de filigrana política para buscar esos apoyos que permitan lograr el objetivo el próximo 29 de octubre.

SEMANA: Quedan 18 días para las elecciones, ¿hay posibles alianzas de candidatos a la Gobernación?

L.S.: Hay incertidumbre. Nosotros hemos mostrado disposición a buscar alianzas, pero no hemos tenido la interlocución que esperábamos. Quedan 18 días, uno nunca descartará la posibilidad de sentarse a conversar con un candidato. El doctor Federico Gutiérrez está prácticamente definido como alcalde de Medellín, obviamente tiene que terminar bien su campaña porque los contradictores son muy complejos, son fuertes, son personas que tienen hoy el poder y ya han demostrado que no tienen escrúpulos para ganar. Él tuvo una alianza con Andrés Julián Rendón, en su momento dije que se había apresurado en esa decisión y que de alguna manera eso empantanaba un posible acercamiento con el Centro Democrático.

Igual, he dicho que voy hasta el final, boté la escalera, no me voy a bajar, tengo una enorme responsabilidad de avanzar en este proyecto. Como los votos nuestros son votos de opinión, si me voy para otra parte la gente que va a votar por mí no va a ir a votar por otros candidatos. Nosotros no tenemos estructuras, en los municipios he dicho que voy a gobernar con el que elija cada municipio. Posibilidad de alianzas, uno no las descarta.

SEMANA: ¿A qué candidato a la Gobernación de Antioquia usted le plantea tomarse un café para ver qué hacen para el 29 de octubre?

L.S.: Al doctor Andrés Julián hace 20 días o un mes le dije, empezando la campaña, y nunca encontré una respuesta. Esa es la verdad. Por ahí salió él a decir que eso no era verdad y yo digo es verdad que sí le pedí un café. Pero creo que ya a estas alturas es muy difícil, entre otras cosas, porque ya todos estamos en el tarjetón y finalmente creo que eso hace daño. Si yo voy a ser el próximo gobernador de Antioquia, tengo que tener la capacidad de hablar con todos, pero creo que es tarde. Vamos a ver qué pasa en estos últimos días.

SEMANA: Usted ha estado hablando de una toma hostil del Gobierno de Gustavo Petro a Antioquia. Habla de las intervenciones a Savia Salud y a Comfenalco e incluso dice que el presidente Petro quiere poner gerente del Metro de Medellín. ¿Quiénes representan esa toma del Gobierno Petro al departamento?

L.S.: Cuando se dio la intervención de Savia Salud a todos nos tomó por sorpresa, nosotros presentamos un plan de capitalización y salvamento de Savia, la EPS venía recuperándose en sus indicadores y la intervienen. Esa intervención era inoportuna y está profundizando la crisis de salud en Antioquia, el flujo de recursos a las EPS está enlentecido y siempre he dicho que este Gobierno quiere generar una crisis para meter la reforma. La intervención de Comfenalco tiene muchas dudas, nosotros hemos hablado con algunos empresarios y vemos con preocupación que los argumentos de la Superintendencia no son suficientes como para intervenir una empresa de la importancia de la caja de compensación.

El anuncio del ministro de Transporte sobre la no disponibilidad de recursos para terminar las vías 4G es desafortunado, es injusto con Antioquia, una región que le aporta al país el 15% del PIB. Y es que son vías nacionales, eso no es un favor que le están haciendo a Antioquia. En el Metro de Medellín el presidente cambió toda la junta y creo que uno podría decir que eso es normal, pero creo que el siguiente paso va a ser poner gerente, lo que sería muy desafortunado para una empresa que nunca ha sido manejada con criterios políticos.

Luis Fernando Suárez. | Foto: Cortesía

SEMANA: Savia Salud está en lugares a los que las EPS no llegan. ¿Qué mensaje recibe del Gobierno Nacional con esta intervención de Savia Salud, en un contexto de reforma a la salud?

L.S.: Hemos sido críticos frente a la reforma del sistema de salud, no comparto la tesis de acabar las EPS, son necesarias, son las que gestionan el riesgo de las enfermedades de las personas o el riesgo de salud. Creo que no son intermediarias como lo afirman porque ya los recursos se giran de manera directa en muy buena parte a la red hospitalaria pública y privada, no comparto una reforma cien por ciento pública o estatal, Colombia no está preparada para eso, no hay capacidades para asumir esa enorme responsabilidad.

Entonces, lo que hemos dicho es que se debería construir sobre lo construido. Cuando la ministra Carolina Corcho estaba, yo todavía estaba en el Gobierno el año pasado y le presentamos a la ministra una propuesta para que Savia Salud se fortaleciera capitalizando, salvándola y que Savia fuera la gestora de la salud en el modelo de la reforma para más de un millón 700 mil afiliados que tiene la EPS en Antioquia. Inclusive, le propusimos que el Ministerio participara de la capitalización para que fuera socio y ninguna propuesta le sirvió.

Mauricio Tobón, Luis Fernando Suárez, Luis Pérez. | Foto: Mauricio Tobón / Gobernación de Antioquia / SEMANA

SEMANA: El exalcalde de Medellín Daniel Quintero dice que fue atropellado por una camioneta y el candidato Daniel Upegui denuncia un hostigamiento en su contra, ¿qué lectura hace de este contexto hostil de aparente violencia que hay en la contienda por la Alcaldía de Medellín? ¿Qué tanta credibilidad le da a las denuncias?

L.S.: Lo primero es un llamado a las autoridades para que den claridad sobre todos esos casos. Nosotros hemos dicho que necesitamos que nos den garantías de seguridad a todos, que permitan también unas condiciones para que el 29 de octubre toda Antioquia pueda salir a votar con tranquilidad, con seguridad. Es absolutamente importante la seguridad en las próximas elecciones del 29 de octubre.

La radicalización, la gran polarización que hay en Medellín, en Antioquia y obviamente en Colombia hace que estas sean campañas más difíciles. Hay en algunos casos campañas sucias, tramposas mentirosas, yo nunca estaré allí, creo que uno tiene que hacer un ejercicio con respeto hacia los candidatos, privilegiando las ideas, los proyectos, las soluciones a los problemas que tienen Medellín y Antioquia y siempre invitar a la cordura, a la prudencia.