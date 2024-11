Durante la rueda de prensa para explicar esta decisión, el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, aseguró que esperan ver “noticias un poco menos malas hacia el futuro, pero el problema del mercado laboral es complicado, el salto en Colombia fue mayor que en otros países de América Latina. A medida en que la inflación está en cuarentena, el impacto de la tasa es poco, pero a medida que se liberaliza ahí sí va a haber otro impacto”.

Pero, ¿qué tan rápido funcionarán las recetas que están aplicando el gobierno nacional, las autoridades monetarias y los mandatarios regionales para lograr una rápida recuperación de la economía? Estas son algunas de las etapas por las que tendrá que pasar la economía antes de volver a crecer.

1) Reapertura no es reactivación. El primer paso para que la economía vuelva a tomar tracción es que finalicen las cuarentenas. Esto se vio en junio, cuando el Gobierno empezó a reabrir poco a poco algunos sectores económicos y esos movimientos se reflejaron en el aumento del consumo y el inicio de operaciones en los pocos sectores autorizados. Por eso, el anuncio del gobierno de que a partir de este primero de septiembre todo estará abierto, salvo un grupo de actividades que implican aglomeraciones y todavía no podrán volver, genera gran optimismo. El decreto del gobierno le apunta a que en esta nueva etapa las restricciones sean una excepción a la regla y no la generalidad.

Pero algunos mandatarios regionales y municipales ya han anunciado que insistirán en algunas medidas restrictivas que están levantando ampolla a los sectores que buscan el reinicio.

Es el caso de los comerciantes formales e informales que le han pedido a la Alcaldía de Bogotá flexibilizar la medida de pico y placa y ampliar los días de operación. Pero muchos creen que no será suficiente el horario establecido por la administración distrital y esperan una próxima revisión. Eso sí, todos tienen claro que la reapertura debe ir acompañada de un estricto cuidado de la salud, para evitar que vuelvan las cuarentenas.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolas Uribe, es necesario hacer un esfuerzo para ampliar el rango de comercios y actividades que podrán abrirse, de manera que haya “un ejercicio más empático con el hambre de la gente”. Por eso plantea que el reinicio de actividades debe hacerse con menor controversia y de forma más articulada.