Si el Gobierno decidiera mañana mismo dar vía libre a la reapertura de los hoteles del país, estos no podrían funcionar porque aún no se han reactivado ni el transporte intermunicipal ni el transporte aéreo .

El presidente de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, dice que “ este es un momento muy difícil para el turismo y la hotelería nacionales, no solo por las millonarias pérdidas que son evidentes , sino porque el sector genera un importante número de empleos y el sustento para miles de familias”.

Aunque desde el comienzo de la cuarentena el Gobierno ha anunciado medidas para mitigar los daños económicos que esta genera al sector, algunas de ellas todavía no se han podido concretar.

El presidente de Cotelco se refiere particularmente a los créditos anunciados por la Administración Duque para los sectores más afectados, que no están llegando a los hoteles ya sea porque su capacidad de crédito está copada y no son elegibles por parte del sector financiero, o porque significan alargar la agonía ya que ofrecen periodos de gracia durante los cuales deben pagar intereses aunque no capital.

Tampoco los alivios a la nómina ofrecidos por el Gobierno han podido ser utilizados: estos fueron diseñados para empresas que registren una reducción en sus ingresos de más del 40 por ciento, que cumplen todos los hoteleros pues sus ingresos han caído casi un 97 por ciento, pero el otro requisito es que deben mantener el personal en nómina.

Y miles de hoteles, por su tamaño pequeño o mediano, han tenido que suspender a sus empleados o mandarlos con licencias no remuneradas a casa, pues en medio de la crisis, no han soportado el peso de las nóminas.