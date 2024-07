Colombia y el mundo 2005

POLÍTICA La popularidad de Álvaro Uribe

¿Qué hace Uribe para que su popularidad esté siempre por encima del 70 por ciento? En un gráfico interactivo, SEMANA.COM registra la evolución de la percepción que se tiene del Presidente y destaca los hechos que pueden explicar las cifras. (Última actualización: noviembre de 2005) INTERCAMBIO HUMANITARIO La "patrasiada"

Aunque todo el año se habló de intercambio humanitario, sólo al final Uribe aceptó despejar 180 kilómetros cuadrados. Pero en campaña electoral no habrá canje. DESMOVILIZACIÓN La goleada de los paras

En 2005 hubo tire y afloje sobre la participación de los paras en la política y su oposición a que sus jefes sean extraditados. Ellos le ganaron el pulso al gobierno. GUERRA Con 38 de fiebre

Este año la seguridad democrática tocó techo y dejó al descubierto sus limitaciones. Es el momento para un ajuste en la estrategia. JUSTICIA Un paso al centro

La Corte Constitucional giró hacia el pragmatismo y la moderación en 2005. Sus enemigos de la derecha están apaciguados, pero los más progresistas están desencantados. PARTIDOS Caída libre

Si no cambia la tendencia en las elecciones de 2006, Colombia seguirá el camino de otros países en los que se acabaron los partidos y se debilitó la democracia. REFORMA AGRARIA La tierra prometida

La presión de las minorías y las víctimas de los paramilitares logró desempolvar este año la discusión sobre la propiedad rural del suelo. En 2006 crecerán las protestas DROGAS ILÍCITAS El 'boom' de la coca

Durante 2005 las autoridades ganaron muchas batallas contra el narcotráfico. Sin embargo la guerra se está perdiendo. SALUD Pronóstico reservado

Todo evidencia que el sistema de salud se estancó y no está atacando de manera efectiva los problemas más importantes que padecen los colombianos. POLÍTICA EXTERIOR Un brusco despertar

En 2005 quedó en evidencia que estar tan cerca de Bush y tan lejos de los vecinos no paga para Colombia. Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. CAPITAL Destino Bogotá

Luis Eduardo Garzón por fin se concentró en gobernar. Para hacerlo tuvo que alejarse de los sectores más radicales del Polo Democrático. JUDICIAL Trancones en la justicia

La falta de recursos y de previsión impidió que el sistema penal acusatorio funcionara en su primer año como se había anunciado. CARICATURAS Un año de humor

Los mejores caricaturistas del país abordaron los hechos del año desde sus perspectivas. Aquí una selección de lo mejor que publicaron durante 2005.