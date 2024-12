Este martes decenas de bogotanos se reunieron en el parque El Japón de Bogotá, ubicado en el barrio La Cabrera. La escena era bastante inusual para ese sector capitalino. Los vecinos todos agrupados alrededor del complejo verde para exigirle a la Alcaldía de Bogotá que "deje de talar árboles". Con pancartas que decían "Abracemos nuestros árboles" y "Participación no es imposición" hicieron un llamado a la administación para que esta decisión se detengan o sea concertadas con la comunidad.

Esta marcha se dio después de una tala de seis árboles que hubo en ese parque la semana pasada y en la que llegaron decenas de agentes de la policía y del Esmad a acompañar la actividad, lo que fue interpretado por la comunidad como un abuso de autoridad contra quienes se oponían a la tala. "Estamos en contra de la forma autoritaria como se están haciendo estas talas. Los vecinos del parque no queremos canchas sintéticas", dijo Sebastián Rojas, uno de los líderes de la marcha.

El ecólogo Jaime Caicedo, por su parte, señaló que la administración no ha tenido en cuenta la voz de los ciudadanos y está repitiendo los mismos errores que con los árboles del Virrey y de la Novena: "No nos oponemos a las talas porque sí, pero deben de hacerse de una forma concertada. Y, por otro lado, es necesario que se tengan en cuenta las recomendaciones que les hemos hecho. Por ejemplo, que no se planten unas pocas especies porque eso va en contra de la diversidad de los parques y atenta contra las aves migratorias".