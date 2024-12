Qué es un virus endémico, en lo que se podría convertir el que causa la covid-19

Los expertos no tienen claro cuándo se podrá frenar su expansión y ahora advierten que puede que el virus no desaparezca nunca. "Es importante poner este asunto encima de la mesa: podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades, y estos virus pueden no irse nunca", dijo Michael Ryan, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS esta miércoles.