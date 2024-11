“Entendemos que las medidas como el retiro de una parte del ahorro pensional se piensan para brindar liquidez a los hogares en el corto plazo, pero en el largo plazo esto tendría efectos por el lado fiscal que podrían llevar a que el Gobierno tenga que enfrentar mayores gastos en el futuro”, dijo Merino.

Uno de los proyectos de ley que ya está radicado en el Congreso de la República busca que los colombianos, al igual que en Chile, puedan retirar el 10% de su ahorro pensional por la pandemia. La medida aplicaría solo para los que cotizan en fondos privados de pensiones.

Lea también: Moody‘s ve menor crecimiento y mayor déficit de Colombia en 2020

De acuerdo con Moody’s, esta iniciativa también causaría que el monto de las pensiones por vejez de los colombianos disminuya, lo cual traería consigo complicaciones para los hogares colombianos que derivarían en problemáticas fiscales.

“Hay un problema que está afrontando la región referido al bajo monto de los pagos de pensión que reciben los ya jubilados. Retirar el ahorro puede disminuir aún más ese monto, haciendo que se puedan generar implicaciones fiscales en el sentido en que la gente tenía una expectativa de ingresos y termina recibiendo pagos menores”, dijo Moody’s.

La iniciativa de retirar el 10% del ahorro pensional tampoco le gusta al gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien indicó que la medida puede tener implicaciones económicas para el país.

“A mí no me gusta la medida. No es descartable porque estos tiempos son muy inusuales, pero no me gusta. Eso causa problemas para el modelo pensional del país, problemas que ya teníamos en cuanto al número de pensionados posibles y la carga financiera para el Gobierno que representa el modelo actual”, dijo Echavarría en su momento.

Lea también: Radican proyecto para permitir el retiro del 10% del ahorro pensional en Colombia

Al respecto, Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía) ha indicado que para atender la emergencia lo recomendable es retirar las cesantías.

En lo que va de 2020, los colombianos han retirado más de $4 billones de las cesantías de los cuales $1,05 billones se sacaron desde que inició la pandemia del coronavirus.