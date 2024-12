Un aspecto muy importante es que al Jardín Botánico podrán ingresar niños y adultos de cualquier edad , no obstante, en el caso de los menores de edad y adultos de más de 70 años se recomienda asistir en compañía de un adulto responsable. Hay que recordar que la tarifa para niños (mayores de 3 años) es de 1.800 pesos y para adultos (menores de 60 años) de 3.500 pesos.

En medio de la denominada ‘nueva realidad‘ en Bogotá, el jardín funcionará de jueves a domingo entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. Para poder ingresar es obligatorio hacer una reservación previa en la página web del lugar ( www.jbb.gov.co ) y diligenciar el formulario de agendamiento con los datos personales de cada visitante.

El lugar contará con los servicios de atención en salud para una eventual emergencia y, en caso de lluvia, no se habilitarán espacios para resguardarse debido al riesgo de aglomeraciones. En este sentido, se recomienda que los visitantes lleven sus propios paraguas e impermeables por si las condiciones del clima varían durante su recorrido.

También se ofrecerá el servicio de biciparqueadero, para el cual es indispensable llevar candado de aseguramiento. Sin embargo, no se facilitará el servicio de parqueadero de motos y vehículos, aunque en los alrededores del jardín sí habrá espacios disponibles.

Dentro del Jardín Botánico no está permitido el consumo de alimentos, bebidas o snacks, en cumplimiento de la resolución 1421 del Ministerio de Salud, para minimizar los riesgos de contagio y la disposición inadecuada de residuos. Por otro lado, no se permitirá el ingreso de mascotas. "Como centro de investigación y espacio para la apropiación social del conocimiento y la valoración ambiental no se admite el ingreso de mascotas al jardín, máxime en el marco de la situación sanitaria por la covid-19", advirtieron las autoridades.