Acá, el protagonista, como el Flako, es un joven con grandes dudas sobre su presente y su futuro, aunque en este caso al menos tiene la certeza tranquila y equilibrada que viene con darles a las cumbias lentas un lugar privilegiado en su vida. El personaje central es un muchacho que hace parte de una subcultura particular de Monterrey, amante de las cumbias colombianas (la banda sonora incluye temas de Andrés Landero, Lisandro Meza y Alfredo Gutiérrez); llevan peinados raros, visten ropa muy holgada y bailan dando vueltas y abriendo los brazos, como unas aves gigantes que giraran en cámara lenta. Tras ser amenazado por mafiosos locales, el muchacho huye a Nueva York, donde la nostalgia y la desubicación le acentúan lo que ya tiene de taciturno y aislado. Es una película de dislocaciones y añoranzas, muy sensible a las preguntas sobre lo posado y lo genuino, tan importantes para la identidad juvenil.

El protagonista acá es un mafioso de poca monta, un poco rubicundo y demasiado angustiado. Trabaja para un traficante joven y aterradoramente inestable, y vive con su mamá, que no termina de aceptar que su hijo no haya triunfado en la vida, en un edificio de uno de esos barrios marginales que rodean a París. Contrario a la visión romántica de los mafiosos, el protagonista no añora balaceras heroicas, piscinas llenas de billetes y citas con modelos: solo quiere una casa en el campo y la concesión de una marca de helados para Marruecos, pero para lograrlo debe ir a Ibiza para traerle a su jefe un cargamento de drogas. Dirigido dinámicamente por Romain Gavras, también es el retrato de un malestar, que acá resulta ser una especie de añoranza por una normalidad que, en el ambiente de su barrio y su familia, no tiene nada de normal.