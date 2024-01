10.8 millones de colombianos están en la Nueva EPS. Así los impacta la llegada de Aldo Cadena, una polémica ficha de Gustavo Petro

“Una de las cosas que me arecen más importantes de esta transición es que quienes defienden la reforma han dicho que las EPS no se acaban, que se van a transformar en Gestoras de Salud y Vida. Sin embargo, hay un pero grande y es que esa decisión no es automática. Lo que va a pasar es que el articulado tal y como hoy está escrito dice que hay unas condiciones para convertirse en gestoras y no sabemos de las 27 EPS que están registradas y actuando cuántas se van a convertir en gestoras, cuántas se van a liquidar”, advirtió Johnattan García Ruiz.