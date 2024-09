Cerca de 15.000 personas fueron atendidas para prevenir, diagnosticar y tratar la sífilis en zonas vulnerables de Bogotá

Con el propósito de contribuir a la descongestión del servicio de salud en Bogotá, AID FOR AIDS Colombia, Medical Teams International y Red Somos realizaron jornadas en territorio para aumentar el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la sífilis en el marco del proyecto Iniciativa Bogotá 2.0 implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Impacto de las organizaciones en territorio

AID FOR AIDS Colombia logró que más de 500 personas identificadas con sífilis se les garantizará el acceso al tratamiento de sífilis. Además, realizó 5.000 tamizajes a población refugiada y migrante, especialmente de sectores LGBTIQ+. Este trabajo lo realizó durante 10 meses en las localidades de Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Las acciones de prevención y atención en sífilis en Bogotá generaron un impacto significativo a nivel psicoeducativo y preventivo de ITS con personas en condición de movilidad humana. Así mismo, realizó acciones interinstitucionales que proporcionaron servicios, incluyendo orientación en regularización migratoria, apoyos humanitarios, emprendimientos y bancarización. Adicionalmente, contó con un servicio de escucha y atención psicosocial donde las personas recibían primeros auxilios psicológicos y atenciones grupales y personalizadas.

Por su parte, Medical Teams International, con la implementación de la campaña “Diviértete y Protégete: Que el placer no nos quite lo valientes” en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, la organización realizó 3.000 pruebas rápidas duales, VIH y sífilis, contribuyendo así, a la detección de ITS e iniciar un tratamiento oportuno para mitigar su transmisión.