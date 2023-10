¿Cuántas personas mueren por diabetes en Colombia?, esto reveló el Dane

Para el segundo trimestre, se han reportado 67.426 defunciones no fetales, lo cual ha representado un incremento del 1.9% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 66.182 . No obstante, el panorama es más alentador cuando se toma en cuenta lo que va corrido del año, por el hecho de que esta clase de decesos ha caído en un 8.9%.

Número de defunciones no fetales según grupos de edad quinquenal | Foto: Dane

La diabetes se desarrolla en tres tipos, por lo que depende de su grado de impacto y raíz del problema. En ese orden de ideas, la tipo 2 ha sido la predominante al tener un 52.1% de los pacientes totales. Por su parte, el tipo 3 (no especificada) ha sido del 41.9% y el tipo 1 del 5.9%.

Por otro lado, los departamentos que registraron el mayor número de defunciones por tipo de diabetes mellitus fueron Valle del Cauca con 568 casos, Bogotá con 526 casos y Antioquia con 441 casos, Vaupés es el único departamento donde no se registran casos de defunción por diabetes.

Respecto a los grupos poblacionales, el informe señala que los adolescentes (12 a 18 años) tienen un 37.5% en diabetes tipo 1 y 62.5% en no especificada. Por su parte, en el caso de los adultos, el registro apunta que un 7.4% correspondió a diabetes tipo 1, otro 48.4% para el tipo 2 y un 44.2% en la no especificada. Con lo que respecta a los adultos mayores, el registro apunta lo siguiente: 5.2% en diabetes tipo 1, 53.3% en diabetes tipo 2 y 41.6% en diabetes no especificada.