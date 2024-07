Cuidado con el Ligandrol: reportan en Bogotá paciente grave por consumo de esta sustancia prohibida que se promociona en redes

Una lesión hepática grave fue diagnosticada en un paciente de 30 años, atribuida al consumo de suplementos no autorizados y para los cuales se emitió una alerta sanitaria, el pasado 29 de abril, por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

En el caso del paciente diagnosticado en Bogotá, este no tenía antecedentes médicos relevantes, y debido a su actividad física comenzó a consumir varios productos, entre ellos creatina, tiamina, omega 3 y un suplemento con varios compuestos (niacina, ácido glutámico y vitaminas del complejo B, entre otros), además del controvertido Ligandrol.

“El Ligandrol es un modulador selectivo de los receptores de andrógenos (SARM) que se promociona para aumentar la masa muscular y ósea. Sin embargo, su uso no está aprobado por las autoridades sanitarias y representa un riesgo significativo para la salud”, explica León.

En el documento de la alerta se lee: “Estos productos no cuentan con registro sanitario emitido por el Invima. Por lo anterior, su comercialización en el territorio nacional es ilegal (...) Según la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con registro sanitario, por lo tanto no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”.