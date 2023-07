Director de la Adres califica alertas sobre desfinanciación del sistema de salud como “terrorismo”

En esa medida, explicó que solo el 2 % restante está sujeto a aprobaciones posteriores, esto incluye algunos ajustes de presupuestos máximos, que corresponden a dineros que se gastaron en tecnologías, servicios y medicamentos que no estaban cubiertos por el sistema de salud.

“Cada mes se les giran 6 billones de pesos a las EPS de forma anticipada, no creo que ellas les paguen anticipadamente a los prestadores”, agregó Martínez. “En fin, demasiado terrorismo, no tiene otro nombre. No sé con qué intención, además, porque cuando se exagera a tal grado y se miente de frente sobre un posible, terrible o probable desfinanciamiento hay unas intenciones políticas muy claras”, sentenció el director de la Adres.