Con humor, psicóloga habla de cómo transitar por los duelos

Tras formarse como comediante de stand up comedy en Barcelona, Camila logró perfeccionar sus habilidades y participar en numerosos shows internacionales en ciudades como Nueva York, Miami, París, Barcelona, Cali y Bogotá. A sus 50 años, Camila regresa a Colombia, en medio de su proceso de catarsis, que incluye una tusa amorosa por un parisino, la frustración de no conseguir trabajo en Europa, el Alzheimer avanzado de su madre y el regreso a su país natal después de muchos años en el extranjero y decide dar vida a su nuevo show, “Me río para no llorar”.