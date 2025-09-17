Empleo
Trabajo en recursos humanos y psicología: oportunidades abiertas
Los profesionales en recursos humanos y psicología cumplen un papel esencial dentro de las organizaciones, ya que son quienes impulsan el desarrollo del talento, fortalecen el clima laboral y acompañan los procesos de selección, formación y bienestar. Por esa razón, distintas empresas en el país están abriendo convocatorias dirigidas a este tipo de perfiles, con el objetivo de integrar equipos que marquen la diferencia en la gestión del capital humano.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas para estas áreas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
Coordinador de talento humano – Medellín
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.
Responsabilidades:
- Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.
- Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.
- Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.
- Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.
- Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.
- Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.
- Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.
- Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.
- Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.
- Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.
- Deseable experiencia en sectores metalmecánico manufactura o logística.
Psicólogo educativo – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Responsabilidades:
- Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
- Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
- Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
- Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
- Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
- Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
- Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Sensibilidad social y vocación de servicio.
- Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.
Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.
Empresa: FLARE S.A.S
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Si es un aprendiz de recursos humanos con habilidades en herramientas ofimáticas, excelente en trabajo en equipo y comunicación asertiva, esta es su oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y crecer profesionalmente.
Responsabilidades:
- Coordinar entrevistas y exámenes médicos.
- Validar referencias laborales.
- Organizar la documentación de los candidatos.
- Acompañar en la búsqueda de perfiles diversos para diferentes áreas.
- Colaborar en el proceso integral de reclutamiento y selección.
Requerimientos:
- Estudiante de programa Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos.
- Conocimientos de herramientas ofimáticas.
- Habilidad para el trabajo en equipo.
- Comunicación asertiva.
- Atención al detalle.
Analista de talento humano – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo busca un profesional apasionado por el desarrollo del talento humano, con formación en psicología, y experiencia en gestión humana en empresas grandes.
Responsabilidades:
- Coordinar y ejecutar procesos de selección y contratación de personal.
- Gestionar afiliación ARL.
- Administrar novedades de nómina y asegurar la correcta gestión documental.
- Coordinar la ejecuión programas de bienestar y capacitación.
- Garantizar el proceso de inducción para nuevos colaboradores.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología.
- Mínimo dos años de experiencia en gestión humana.
- Experiencia en empresas con más de 500 empleados.
- Conocimientos en selección, contratación y gestión documental.
- Habilidades en bienestar y formación de empleados.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.