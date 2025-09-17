Trabajo en recursos humanos y psicología: oportunidades abiertas

Los profesionales en recursos humanos y psicología cumplen un papel esencial dentro de las organizaciones, ya que son quienes impulsan el desarrollo del talento, fortalecen el clima laboral y acompañan los procesos de selección, formación y bienestar. Por esa razón, distintas empresas en el país están abriendo convocatorias dirigidas a este tipo de perfiles, con el objetivo de integrar equipos que marquen la diferencia en la gestión del capital humano.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas para estas áreas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. | Foto: Stock

Coordinador de talento humano – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.

Responsabilidades:

Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.

Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.

Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.

Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.

Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.

Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.

Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.

Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.

Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.

Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.

Deseable experiencia en sectores metalmecánico manufactura o logística.

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.

Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.

Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.

Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en contextos educativos o escolares.

Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Sensibilidad social y vocación de servicio.

Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: FLARE S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es un aprendiz de recursos humanos con habilidades en herramientas ofimáticas, excelente en trabajo en equipo y comunicación asertiva, esta es su oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Coordinar entrevistas y exámenes médicos.

Validar referencias laborales.

Organizar la documentación de los candidatos.

Acompañar en la búsqueda de perfiles diversos para diferentes áreas.

Colaborar en el proceso integral de reclutamiento y selección.

Requerimientos:

Estudiante de programa Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos.

Conocimientos de herramientas ofimáticas.

Habilidad para el trabajo en equipo.

Comunicación asertiva.

Atención al detalle.

Analista de talento humano – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un profesional apasionado por el desarrollo del talento humano, con formación en psicología, y experiencia en gestión humana en empresas grandes.

Responsabilidades:

Coordinar y ejecutar procesos de selección y contratación de personal.

Gestionar afiliación ARL.

Administrar novedades de nómina y asegurar la correcta gestión documental.

Coordinar la ejecuión programas de bienestar y capacitación.

Garantizar el proceso de inducción para nuevos colaboradores.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia en gestión humana.

Experiencia en empresas con más de 500 empleados.

Conocimientos en selección, contratación y gestión documental.

Habilidades en bienestar y formación de empleados.