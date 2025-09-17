Suscribirse

Empleo

Trabajo en recursos humanos y psicología: oportunidades abiertas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 8:21 p. m.
Vacantes laborales en Colombia.
Los interesados pueden encontrar mayor información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Los profesionales en recursos humanos y psicología cumplen un papel esencial dentro de las organizaciones, ya que son quienes impulsan el desarrollo del talento, fortalecen el clima laboral y acompañan los procesos de selección, formación y bienestar. Por esa razón, distintas empresas en el país están abriendo convocatorias dirigidas a este tipo de perfiles, con el objetivo de integrar equipos que marquen la diferencia en la gestión del capital humano.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas para estas áreas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y aplicar a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales.
Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. | Foto: Stock

Coordinador de talento humano – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de talento humano, será responsable de la gestión estratégica del talento, garantizando el desarrollo organizacional y el bienestar del personal.

Responsabilidades:

  • Gestionar estratégicamente el talento y desarrollo organizacional.
  • Coordinar los procesos de talento humano, incluyendo selección, nómina y atención al personal.
  • Supervisar la gestión administrativa y de soporte del área.
  • Liderar la inducción, capacitación y desarrollo de los empleados.
  • Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y manejar procesos disciplinarios.
  • Implementar y gestionar iniciativas de cultura y bienestar en la organización.
  • Evaluar la satisfacción, cumplimiento y calidad de los planes de trabajo de proveedores externos.
  • Verificar la exactitud y cumplimiento en los pagos de nómina.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia como generalista en talento humano.
  • Experiencia en selección, vinculación, nómina y atención al personal.
  • Conocimientos avanzados en nómina, seguridad social y legislación laboral.
  • Experiencia en interpretación de pruebas psicotécnicas y gestión de sindicatos.
  • Deseable experiencia en sectores metalmecánico manufactura o logística.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

  • Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
  • Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
  • Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
  • Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
  • Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
  • Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Sensibilidad social y vocación de servicio.
  • Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Miles de ofertas laborales lo esperan este mes: postúlese acá

Aprendiz de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: FLARE S.A.S

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es un aprendiz de recursos humanos con habilidades en herramientas ofimáticas, excelente en trabajo en equipo y comunicación asertiva, esta es su oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

  • Coordinar entrevistas y exámenes médicos.
  • Validar referencias laborales.
  • Organizar la documentación de los candidatos.
  • Acompañar en la búsqueda de perfiles diversos para diferentes áreas.
  • Colaborar en el proceso integral de reclutamiento y selección.

Requerimientos:

  • Estudiante de programa Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos.
  • Conocimientos de herramientas ofimáticas.
  • Habilidad para el trabajo en equipo.
  • Comunicación asertiva.
  • Atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de talento humano – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un profesional apasionado por el desarrollo del talento humano, con formación en psicología, y experiencia en gestión humana en empresas grandes.

Responsabilidades:

  • Coordinar y ejecutar procesos de selección y contratación de personal.
  • Gestionar afiliación ARL.
  • Administrar novedades de nómina y asegurar la correcta gestión documental.
  • Coordinar la ejecuión programas de bienestar y capacitación.
  • Garantizar el proceso de inducción para nuevos colaboradores.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología.
  • Mínimo dos años de experiencia en gestión humana.
  • Experiencia en empresas con más de 500 empleados.
  • Conocimientos en selección, contratación y gestión documental.
  • Habilidades en bienestar y formación de empleados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así estará el clima en Miami para el final de la semana a días del cambio de estación: aliste la sombrilla

2. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

3. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

4. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

5. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Recursos HumanospsicologaTrabajo Sí Hayvacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.