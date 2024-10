“Los niños se respetan”: multitudinaria marcha en Bogotá en rechazo a medida de Supersalud que autoriza terapias de género en menores

Y calificó de “gravísimo” que se le permita a un niño cambiarse de género. “Es que estamos hablando de niños que podrían tomar decisiones que los van a afectar por el resto de su vida. Entonces, resulta que los niños en Colombia no pueden conducir, no pueden ingerir bebidas alcohólicas, pero sí pueden cambiar de sexo o reafirmar el género, como dice la Supersalud. No podemos ser indiferentes a una medida del gobierno nacional que los va a afectar por el resto de su vida”, señaló la concejal.