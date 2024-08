EPS dicen desconocer la nueva reforma a la salud del Gobierno Petro; Minsalud sostiene que sí socializó la propuesta

Subrayó la necesidad de comenzar por los propios pacientes y usuarios del sistema. “La EPS juegan un papel fundamental como los prestadores, la industria farmacéutica, los médicos, los profesionales de salud. Pero una reforma de la salud tiene que ser fruto de ese acuerdo amplio y no podría ser de otra manera”, enfatizó Cruz.

En un comunicado divulgado este miércoles, ambas entidades expresaron su preocupación ante la evidencia de que los recursos son insuficientes no solo para asumir las deudas de 2022, sino también para cubrir los valores pendientes de este año, ya que desde julio no se han girado los dineros correspondientes a los presupuestos máximos. A la fecha, las deudas se calculan en más de 2 billones de pesos.

“Lo que está ocurriendo es gravísimo, resulta indispensable darle solución y ofrecer alternativas para suplir la falta de dinero. Esto no es un tema menor, la vida de estos colombianos está en grave peligro y no tiene sentido alguno alzar la voz una y otra vez y encontrarnos que no existe voluntad de buscar alternativas de financiación y voluntad de cumplir el mandato de atender oportunamente estas situaciones”, declaró Luz Victoria Salazar, del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas.