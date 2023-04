Escándalo en el MinSalud: lo cuestionan por no enviar a la Fiscalía denuncias de supuesto cobro de coimas

El Ministerio de Salud se vio envuelto en una nueva polémica en la mañana de este 20 de abril, después de que el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionara el manejo que le dio a unas denuncias sobre supuestos cobros de coimas.

Forero le dijo a SEMANA que todo empezó con una denuncia que envió un empresario de nombre César Ayala al despacho del viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego. En el documento, que fue publicado por el representante a la Cámara, se exponen unas presuntas irregularidades dentro de la Dirección de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud.

“Dr. Urrego, nos preocupa enormemente que su buen nombre y reconocimiento por su amplia trayectoria en el sector salud, de tres décadas, se vean empañados por las personas que trabajan en el Ministerio y dependen jerárquicamente de usted”, sostuvo el empresario en el texto dirigido al viceministro.

Según contó, habría “dos personas” del equipo de la Dirección de Promoción y Prevención que estarían buscando “beneficios particulares, negocian comisiones con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, plaguicidas e insumos, entre otros”.

Y mencionan directamente a Johanna Marcela Barbosa Alfonso, la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y a Yesid Gutiérrez, quien también sería funcionario del Ministerio de Salud.

“Se dedican a negociar con los contratistas y aspirantes a obtener contratos en el área de Promoción y Prevención”, señaló el empresario que firmó la denuncia y advirtió que Barbosa Alfonso había sido cuestionada cuando estuvo trabajando en la Secretaría de Salud de Ibagué.

Esta es la primera página de la denuncia sobre un supuesto cobro de coimas en el Ministerio de Salud. - Foto: Representante Andrés Forero

Así mismo, indicó que “existe suficiente material probatorio para concluir más allá de toda duda razonable que estos dos funcionarios tienen reuniones presenciales, telefónicas y por WhatsApp tanto con antiguos proveedores para renovarles el contrato que históricamente les han adjudicado desde administraciones pasadas o amenazarlos con contactar a nuevos proveedores para direccionar la contratación a favor de estos y pactar un porcentaje de utilidad sobre la adjudicación del contrato”.

Incluso adjuntan un pantallazo de un mensaje de WhatsApp en el que, desde un número personal, Gutiérrez supuestamente estaba realizando presuntas negociaciones irregulares con proveedores.

En la segunda página de la denuncia adjuntaron un pantallazo de WhatsApp en el cual se refieren a las supuestas negociaciones de coimas. - Foto: Representante a la Cámara Andrés Forero

Allí, una persona le decía a Gutiérrez que no está en capacidad de “entregar un 15 % por las gestiones internas en el MinSalud para la adjudicación”. A ello, el funcionario supuestamente contesta: “Estimados, esta situación se puede considerar pero por favor todo en persona. Podemos tener un segunda reunión cerca al San Martín esta semana. Saludos”.

Por último, el empresario que firmó la denuncia aseguró que no saben qué otros altos funcionarios al interior del Ministerio de Salud podrían estar relacionados con este caso, pero sostuvo que los supuestos cobros en cuestión deben ser investigados.

“Existen más pruebas como esta y estamos seguros (de) que un análisis forense del celular del funcionario Yesid Gutiérrez por parte de la Fiscalía General de la Nación traería grandes sorpresas”, concluyó el empresario en su denuncia.

Forero cuestiona el actuar del Ministerio de Salud

El representante Forero le dijo a SEMANA que, una vez conoció este documento, decidió consultarle al Ministerio de Salud cómo estaba manejando la denuncia.

“Le mandé un derecho de petición al viceministro (Jaime Urrego). Le dije ‘viceministro, sírvase informar si a usted le han llegado denuncias contra algunos de sus funcionarios’. Entonces el viceministro me manda la información completa”, sostuvo. Además, advirtió que no está en capacidad de confirmar o descartar los hechos que se denuncian, pero dijo que sí le causó inquietud el manejo que le han dado.

“Yo en su momento le pregunto al viceministro: ‘¿usted mandó esto a la Fiscalía?’. Me dijo: ‘no, no lo mandé'”, explicó Forero. Lo que el viceministro le contestó es que remitió el caso a la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud.

Pues bien, el representante Forero volvió a pedirle una explicación a ese despacho para saber qué había hecho con la denuncia. “También les solicito que me digan si lo mandaron a la Fiscalía y me dicen que consideran que ahí no hay un presunto delito. A mí me parece que eso es demente, que de Control Interno me digan que no hay un presunto delito. Creo que están muy equivocados”, sostuvo Forero.

Esta es la respuesta que la Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud le dio al representante Andrés Forero. - Foto: Representante a la Cámara Andrés Forero

Y dijo que entendía por qué no hubieran remitido los hechos a la Procuraduría, pues deben adelantar sus investigaciones de orden disciplinario.

Pese a todo, en el Ministerio de Salud consideraron que no se trataba de un asunto penal. “Respetuosamente, le informo que, de la lectura de los presuntos hechos expuestos en el escrito de queja, no es posible determinar que estemos frente a la configuración de un delito, por lo cual, no es procedente poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el escrito de queja con incidencia por el momento solamente disciplinaria”, le contestaron desde la Oficina de Control Interno a Forero.

“Pero de los hechos sí se desprende que podría configurarse un delito, sobre todo porque en la carta que le envían al viceministro solicitan que por favor le digan a la Fiscalía que le hagan un peritaje al celular del señor Yesid”, concluyó el representante Forero.

Por lo pronto, el Ministerio de Salud no ha emitido más información sobre el caso.