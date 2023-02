Francia Márquez se desata defendiendo a Carolina Corcho y su reforma a la Salud y, de paso, señala a los medios y a los “enemigos”

La vicepresidenta, Francia Márquez, acompañó a la ministra de Salud, Carolina Corcho, al Valle del Cauca. Allí, no dejó “títere con cabeza” y defendió la propuesta de reforma a la Salud que tanta controversia nacional ha suscitado. De paso, la vicepresidenta se cargó a “los poderes” y señaló a los medios de comunicación.

“Gracias a todas, todos, todes lo aquí presentes. Esta fue una promesa de gobierno del presidente Gustavo Petro. “Fue una promesa de gobierno y sé que tiene muchos enemigos, los enemigos que no quieren perder el negocio de la salud, pero es el pueblo el que ha sufrido. Los nadies y las nadies de este país, que no tienen cómo pagar un tratamiento costoso, los que no tienen cómo llegar a un centro de salud o los que hacen largas filas para una cita. O los miles de colombianos que han tenido que tutelar su derecho a la salud”, aseguró.

Según dijo, en estos cinco meses de Gobierno ella ha llamado “a varias EPS para que autoricen una cirugía a una persona que tiene la vida en riesgo, o un tratamiento. La gente me ha llamado para que les ayude con que la EPS les ayude con el tratamiento. Eso no es posible”. Por eso, dijo, la reforma a la Salud no es una discusión entre “ricos y pobres” o entre “el Gobierno y los medios de comunicación”.

Claramente incómoda con el accionar de los medios respecto a la discusión y manera de abordar el tema de la reforma a la salud, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que no pretendía estigmatizarlos, pero igual les lanzó críticas. “Esta es una reforma estructural para el gobierno del cambio, para el gobierno del presidente Gustavo Petro, y aquí no se dejen engañar. Yo he visto a varios medios de comunicación, y no es que los esté estigmatizando, yéndose a la calle a preguntarle a la gente cómo le va con su EPS. Y la gente, como toda la vida se la pasó tocando la puerta en la EPS, cree que es la EPS quien le presta el servicio de salud. Y no es así, el servicio de salud las presta las IPS. Las EPS son intermediarias y lo que hacen es administrar los recursos del Estado en materia de salud”.

Según dijo Francia Márquez, sacar adelante la reforma a la Salud o la reforma agraria los enfrenta a “los poderes”. Posteriormente dijo: “no se dejen engañar de las trampas que ponen los poderes económicos y políticos para que ustedes no tengan garantías de derechos”. De acuerdo con su relato, hay un compromiso y por eso, dijo vehemente, acompaña a Carolina Corcho en su propósito de modificar el sistema de salud en Colombia. “Convocamos al pueblo colombiano y a sectores sociales a acompañar esta gran reforma. Sus hijos se lo merecen. Nos merecemos vivir sabroso”.

En el mismo sentido habló la ministra Carolina Corcho. “Las reformas corren el riesgo de naufragar en un mar de mentiras y tergiversaciones que se le planteará a los ciudadanos para evitar que estas tengan un trámite y un debate público serio y de altura en el Congreso de la República. Es por eso que cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en replicadores”, dijo.

La ministra continuó su discurso diciendo que llegó hasta Cali para que se diga la verdad. “Quiero explicarles los puntos centrales de la reforma a la salud que ustedes podrán leer pronto en el texto que entregará el Gobierno Nacional al país. En ese sentido, todos conocemos la crisis de la salud”, sostuvo.

En la Cumbre se despachó contra el sistema de salud actual, en el que se incluyó manifestando: “lo que hemos vivido los médicos y los trabajadores de la salud frente a un derecho que es el más tutelado en Colombia después del derecho de petición, han sido los jueces quienes han tenido que apoyar a los pacientes para que se les cumpla con un derecho que tiene que ser garantizado de manera igualitaria en Colombia”.

Igualmente, agregó que es “normal en el sector salud, que nos paguen o no nos paguen, que tengamos que trabajar por cuatro o cinco meses sin pago alguno; 600 municipios en Colombia no tienen puestos de salud en su zona rural; 300 municipios no tienen sala de partos, eso nos cuesta la vida, nos cuesta que un bebé no tenga lo elemental y básico que tiene que garantizar un estado de derecho en Colombia”.