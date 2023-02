¿EPS se acaban o no con la reforma a la Salud de la ministra Carolina Corcho? SEMANA revela el decálogo propuesto

SEMANA reveló los diez principales puntos del polémico proyecto de la ministra Carolina Corcho que tiene encendido el debate en el país. Este medio dio a conocer en exclusiva un decálogo del Ministerio de Salud que resume la apuesta y que circula de forma restringida entre los médicos que asesoraron a Corcho en los últimos meses.

El documento contiene los diez puntos clave de la reforma. En esencia, se habla de un sistema de salud y seguridad social público y descentralizado. Por ninguna parte se mencionan a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), una señal de que van a desaparecer y sus funciones serán asumidas por el Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), que manejará los dineros. En los apartados específicos sobre la EPS, esto menciona el decálogo.

La descentralización busca que haya oficinas del Adres en los 32 departamentos, con directivos que atiendan las necesidades de los usuarios. Por eso, se elimina la intermediación de las EPS entre el Gobierno y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Las Empresas Sociales del Estado (ESE) dejarán de existir, “pero se conservará toda su estructura locativa y operativa a la fecha vigente”.

Según el instructivo, todos ponen: “Las empresas, los trabajadores, independientes y rentistas de capital deben aportar, sin excepción, a fondos de seguridad social”. La diferencia es que los colombianos no pagarán a las EPS sino al Adres. Se conformará el Consejo Nacional de Salud durante los primeros meses de vigencia de la ley, y el Gobierno tendrá que poner en funcionamiento el Fondo Único Público para la Salud durante los seis primeros meses. Por su parte, el Ministerio de Salud hará un estudio para determinar oficialmente las deudas que tienen las EPS.

El presidente Petro ha salido a defender la reforma a la salud. El punto es hasta dónde estará dispuesto a ceder para reformular la iniciativa, tras los repartos de los expertos. Además, hay un gran interrogante sobre lo que pasará en el Congreso, pues cada vez hay más voces críticas frente al revolcón que se pretende generar.

Este sábado, en entrevista con SEMANA, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se refirió a la polémica alrededor de las EPS, a la reforma a la Salud y a la ministra Carolina Corcho. “El sistema de salud hay que mejorarlo. Para que no haya ningún equívoco, sí se necesita una reforma, sí hay que acabar la posición dominante de la integración vertical de las EPS y es claro que muchas EPS han abusado. No solo abusan del personal médico, sino del paciente dándole citas a seis meses y no formulándole lo que necesita. Eso hay que mejorarlo y corregirlo”.

¿Acabar las EPS? “Claro que no. No se puede hacer una reforma destruyendo un sistema de información, de calidad, de administración de riesgos, que tiene 30 años. Estamos de acuerdo con la ministra Corcho en el 90 por ciento, pero sobre todo con el presidente Petro. La ministra Corcho, simplemente, es una tramitadora de la reforma. Hay que privilegiar la prevención. La salud tiene que ser un derecho y no un negocio. Cuando usted tiene a su hijito enfermo, cuando la mamá tiene una urgencia o se cayó el papá y se fracturó la cadera, usted coge un teléfono y sabe a quién llamar. Llama a su EPS para que le den una cita, le manden una ambulancia y lo lleven a una clínica. Si desaparece el sistema, ¿a quién van a llamar? ¿A un concejal de Ibagué? ¿Al alcalde de Tumaco a ver si el amigo político le consigue un cupo? ¿En dónde?”, aseguró.

“Los intermediarios interpretan mal la buena intención del presidente. Le voy a poner un ejemplo: la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es miembro del Partido Comunista. A mí eso me parece un poco anacrónico, pero lo respeto mucho. Pero ella no está peleando con nadie, es una ministra dialogante, conversa con todos. Por eso, usted no ve en las calles ni en las redes una angustia horrible. La gente no está pensando en cómo será la reforma laboral. Pero la ministra Corcho como no habla y tiene una posición un poco arrogante... Hay un asesor de ella, el señor Pedro Santana, que de manera insólita sale en un diario de circulación nacional a explicarnos la reforma a los colombianos. Como si él fuera el Gobierno. Todo ese ruido genera miedo”, agregó el presidente del Congreso.

“Les digo a mis colegas médicos, a las clínicas y, sobre todo, a los pacientes: no se preocupen. Eso no va a pasar. La incertidumbre la genera la falta de información. Cuando se radique la reforma y se tramite y se apruebe en el Congreso, porque la vamos a aprobar por mandato popular, la gente va a estar tranquila. No vamos a destruir el sistema. El Congreso es responsable. Hoy, mientras converso con usted, a unas horas de empezar las sesiones extras, no conozco el texto”, acentuó.