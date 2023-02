Ministra Carolina Corcho dice que la reforma a la Salud “corre el riesgo de navegar en un mar de mentiras”.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán tras impulsar la reforma a la salud en el país, estuvo presente este sábado en la Cumbre por la Reforma a la Salud en el departamento del Valle del Cauca, donde se reunieron al menos 4.000 personas en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

En el encuentro también estuvo presente la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y en conjunto suscribieron un memorando que tendrá una duración de cuatro años, el cual busca que la actividad física, la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre constituyan aportes a la salud, el bienestar y la calidad de vida de los colombianos.

Corcho, en su intervención, inicialmente destacó que el presidente Gustavo Petro le pidió hacer pedagogía popular en las calles de Colombia, en los hospitales y escuelas, sobre las reformas sociales que tiene en marcha este Gobierno.

“Las reformas corren el riesgo de naufragar en un mar de mentiras y tergiversaciones que se le planteará a los ciudadanos para evitar que estas tengan un trámite y un debate público serio y de altura en el Congreso de la República. Es por eso que cada uno de nosotros nos tenemos que convertir en replicadores”, dijo.

Carolina Corcho, ministra de Salud. - Foto: DAVID ROMO-PRESIDENCIA

La ministra continuó su discurso diciendo que llegó hasta Cali para que se diga la verdad. “Quiero explicarles los puntos centrales de la reforma a la salud que ustedes podrán leer pronto en el texto que entregará el Gobierno nacional al país. En ese sentido, todos conocemos la crisis de la salud”, sostuvo.

En la Cumbre se despachó contra el sistema de salud actual, en el que se incluyó manifestando: “lo que hemos vivido los médicos y los trabajadores de la salud frente a un derecho que es el más tutelado en Colombia después del derecho de petición, han sido los jueces quienes han tenido que apoyar a los pacientes para que se les cumpla con un derecho que tiene que ser garantizado de manera igualitaria en Colombia”.

Igualmente, agregó que es “normal en el sector salud que nos paguen o no nos paguen, que tengamos que trabajar por cuatro o cinco meses sin pago alguno; 600 municipios en Colombia no tienen puestos de salud en su zona rural; 300 municipios no tienen sala de partos, eso nos cuesta la vida, nos cuesta que un bebé no tenga lo elemental y básico que tiene que garantizar un Estado de derecho en Colombia”.

Seguidamente, mencionó los tres puntos centrales de la reforma. Según Corcho, el primer punto es el manejo de los recursos públicos.

“La salud hoy y siempre ha sido financiada por los colombianos, con los aportes de los trabajadores en las cotizaciones mensualmente, por los aportes de los impuestos y los aportes de los empresarios que, en la reforma tributaria de 2012, disminuyeron. Son recursos públicos que en Colombia se concibió que debían ser manejados de manera privada”.

Gestarsalud pidió al Ministerio de Salud revisar los valores asignados para evitar desfinanciamiento del sistema. - Foto: Getty Images

Explicó que la propuesta del actual Gobierno es que “se recupere el manejo público de los recursos públicos para el cuidado de la vida. Estamos proponiendo que el Fondo Adres se desconcentre y pague directamente a las clínicas y los hospitales”, sustentó.

Otro punto de la reforma a la salud, según la ministra, es la participación social y ciudadana. “Se creará el Consejo Nacional de Salud, que será un órgano de discusión de la política pública de salud en todo el territorio nacional para acompañar al Gobierno en sus decisiones. Allí participarán los trabajadores, los gremios médicos, las enfermeras, el sector empresarial, los indígenas, los afrocolombianos, para que el sistema recupere legitimidad; el sistema no se puede alejar de la gente para que haya un control de todo lo que hacen los funcionarios públicos”, puntualizó.

Ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Igualmente, se priorizará la atención en salud. “Todo colombiano de manera básica tendrá que tener lo más cerca en su municipio una sala de partos, un servicio de urgencias, una consulta de medicina general, y personal de salud que se desplace al territorio, allá donde los campesinos y las comunidades más vulnerables no pueden llegar a los hospitales. Ese programa hará la detección temprana de la enfermedad”, dijo.