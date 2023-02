Carolina Corcho: “Aún no tenemos el articulado de la reforma a la salud”

La ministra Carolina Corcho reconoció este viernes 3 de febrero que la reforma a la salud no está lista. “En este momento no tenemos aún el articulado, pero no porque no se quiera presentar al Congreso, sino por un tema de confianza pública”, dijo la funcionaria.

Explicó “que estamos en la redacción de los últimos artículos de disposiciones generales y transitorias, es decir, lo que define la transición en compañía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Planeación Nacional”.

Eso supone –aclaró la ministra– que actualmente “avanzan las discusiones alrededor de las cifras, los números, el impacto fiscal de la reforma y los costos. Cuando esté ese documento listo lo daremos a conocer. No queremos seguir dando a conocer borradores y que el Gobierno, cada dos días, tenga que salir a hacer una nota aclaratoria y una fe de erratas porque eso contribuye más a la confusión general. Lo que queremos es que cuando ya se entregue este articulado al país se hayan consumado todas las fases internas que tiene que hacer un gobierno en un proyecto de ley que no solo implica al Ministerio de Salud, sino al Ministerio de Hacienda por los impactos fiscales que puede tener”.

El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho insisten en defender una reforma que el país no conoce. Sin embargo, el Congreso tendrá la última palabra. - Foto: guillermo torres-semana

Agregó que el articulado ya está en manos del presidente Gustavo Petro. “Está surtiendo sus últimas modificaciones en los artículos específicamente transitorios para poder ser dado a conocer al país. Yo hubiera querido que hubiera sido antes, pero insisto, son disposiciones del consejo de gobierno que define los tiempos para dar a conocer las políticas públicas”, aclaró.

Roy Barreras se despacha contra la ministra Carolina Corcho: “Es muy radical… no habla y tiene una posición un poco arrogante”. - Foto: Guillermo Torres

Corcho agregó que le hubiera gustado presentar la reforma a la salud después de agosto de 2022, pero el Gobierno optó por madurar la idea, socializarla y radicarla en febrero de 2023.

“Este no es un documento acabado, ninguna ley está finalizada hasta que no sea aprobada por el Congreso, todavía se pueden hacer consideraciones, aportes, mejorías. El debate apenas empieza y se pondrá a consideración del Congreso”.

La ministra no dijo que la iniciativa alcanzará a radicarse en las sesiones extraordinarias del Congreso que inician este 6 de febrero. Sin embargo, lo más probable es que se presente en las sesiones ordinarias de marzo.

El problema, según ha anunciado el presidente del Senado, Roy Barreras, es que el Congreso estará tramitando el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma pensional, la laboral, la ley de servicios públicos, la de sometimiento a la justicia y la de salud. Además, todas las iniciativas se cruzarán con las elecciones regionales de octubre de 2023.

Las ministras Carolina Corcho e Irene Vélez, dos de las más controvertidas funcionarias del Gobierno de Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

En el mismo escenario donde Corcho anunció que el articulado de la reforma no estaba listo, lanzó unas palabras que no cayeron bien entre los profesionales de la salud.

“Cada prestador de servicio va a tener una junta autorreguladora de médicos donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores, son los médicos. El médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce a la demanda en el nivel primario”, aseguró.