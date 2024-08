Francisco Lopera, el colombiano experto en alzhéimer que se retiró de la academia, cuenta en SEMANA el legado de su trabajo científico

Quizás el último capítulo de una atildada carrera entregada a desentrañar los misterios de una forma de alzhéimer precoz y hereditaria, que no solo le dejó al país el GNA, al que arriban científicos del planeta para ampliar sus investigaciones, sino uno de los hallazgos más revolucionarios en los últimos años sobre esta enfermedad incurable y la forma más común de demencia, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está diagnosticada en cerca de 50 millones de personas.

No es fácil decir adiós

Aunque triste, Lopera dice que se despide orgulloso de su legado. Asegura que sus investigaciones han contribuido a conocer el alzhéimer, “que llega a ser catastrófico para una familia más que para el paciente. Ese paciente puede vivirla de una manera en que no asiste completamente a la tragedia. Pero los que sufren son los familiares”, dice en SEMANA .

No pensaba en ello 40 años atrás siendo residente de neurología. A su consultorio llegó un hombre de 47 años que había perdido la memoria. La historia se había repetido en el padre del paciente. Lopera intuyó que podría deberse a una cuestión hereditaria.

Atraído por la complejidad del caso, pues lo usual es que el alzhéimer se presente más allá de los 65 años, Lopera viajó al municipio de Belmira, en el occidente antioqueño. Corrían los difíciles años ochenta. La seguridad en ese territorio no era la mejor, pero en medio de esas dificultades alcanzó a determinar que se trataba de una tipología de alzhéimer de carácter hereditario.

Mientras eso sucede, Lopera sigue con cautela la lucha que libra con el alzhéimer en otro frente, el farmacéutico. “Últimamente, se ha informado de efectos positivos en tres medicamentos antiamiloideos, pero esos efectos han sido más bien bajos, la mejoría clínica de los síntomas no supera el 30 por ciento. No es entonces un tratamiento curativo. Es un paso adelante, sí, pero no es la solución. Esos medicamentos atacan una de las basuras proteicas responsables de la enfermedad. Hay que recordar que el alzhéimer es producido por dos basuras: amiloide y tau. Pero lo que nos están enseñando estos dos casos de seres protegidos es que lo más interesante sería actuar sobre la otra basura, la proteína tau”, relata el científico.