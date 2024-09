La poderosa aplicación creada por colombianos que fue reconocida en Suiza; permite detectar enfermedades cardiovasculares

En diálogo con SEMANA , Pourtalé cuenta la historia: Jhony López, ingeniero, emprendedor e investigador colombiano, presentó a la Fundación Movimiento Salud una novedosa aplicación en el Bridging the Gap: Scaling Digital Healthcare Solutions for Reducing Disparities , organizado por la entidad, en el marco de la edición número 77 de la Asamblea Mundial de Salud.

“Se sabe que una de cada cuatro muertes se relacionan con cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y estas van en aumento. En unos cincuenta años, dicho porcentaje será del 76 por ciento. En Colombia, hay 5 millones de personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros 2 que no están diagnosticados”, señala Pourtalé en SEMANA.

Eficacia en la detección

Con ello, lo que se busca es que aquellas personas que necesitan una atención inmediata puedan generar un sistema de alarma para que prioricen su atención en el sistema de salud. “Así se generan no solo oportunidades de salvar vidas, sino de ahorrar costos”, precisa.

Jhony López, el cerebro detrás de Delfos, subraya que en Colombia “hay más de mil municipios como los de Putumayo y allí es donde está gran parte de esos 2.2 millones de personas que no son visibles al sistema de salud colombiano. Si esto funcionó en Putumayo, es posible que funcione no solo en Colombia, sino en cualquier país de Latinoamérica y, porqué no, del mundo con las mismas características”..