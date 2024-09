Un análisis de sangre puede predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres 30 años antes, según estudio

Una investigación apoyada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos descubrió que la medición de dos tipos de grasa en el torrente sanguíneo junto con la proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación, puede predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular de una mujer décadas más tarde. Estos hallazgos, presentados como investigación de última hora en el Congreso 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología, se publican en el New England Journal of Medicine.