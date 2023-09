La vitamina que ayuda a prevenir el hígado graso

Hepatitis

Las cinco cepas más conocidas de hepatitis son la A, la B, la C, la D y la E. Sin embargo, cada una de ellas se transmiten de manera distinta, por lo cual sus tratamientos y métodos de prevención son diferentes.

“En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral”, precisa en su página oficial.

Cáncer de hígado

La Clínica Mayo explica que esta enfermedad inicia en la estructura de las células hepáticas, teniendo en cuenta que tiene varios tipos, siendo el más común el carcinoma hepatocelular que inicia en los hepatocitos. No obstante, se debe tener en cuenta el cáncer de colangiocarcinoma intrahepático y el hepatoblastoma.

Para los CDC, los factores de riesgo que causan cáncer de hígado son el consumo de cigarrillo, de alcohol, un plan de alimentación desequilibrado que repercute en el peso corporal, una infección del virus de hepatitis B o hepatitis C, diabetes, entre otros.

Cirrosis

La entidad señala que el hígado cuando está lesionado se auto regenera, pero en este proceso deja cicatrices, y es allí, en donde “la cirrosis empeora” impidiendo el trabajo óptimo del hígado. “El daño hepático causado por la cirrosis no se puede revertir” , agrega.

Hígado graso

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que la enfermedad de hígado graso no alcohólico “es la acumulación de grasa en el hígado, que no es causada por consumir demasiado alcohol.”

La vitamina que reduce el riesgo de hígado graso

La Clínica Mayo precisa que algunos estudios de investigación demuestran que la vitamina E alivia los síntomas de la enfermedad de hígado graso no alcohólico; sin embargo, “tomar vitamina E por vía oral para estos fines durante dos años está relacionado con la resistencia a la insulina” , señala.

No obstante, estudios como “Correlación entre la expresión sérica de 25-OH vitamina D y la enfermedad del hígado graso no alcohólico”, publicado en Experimental and Therapeutic Medicine, destaca que los niveles bajos de vitamina D inciden en hígado graso, por lo cual es fundamental incluirla en un plan de alimentación.