Llueven reclamos y críticas contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, por polémica foto que borró

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha recibido varios cuestionamientos en los últimos días debido a la reforma a la salud que está intentando impulsar en Colombia. La iniciativa ha generado una fuerte tormenta dentro del actual Gobierno.

Adicionalmente, la jefa de la cartera no se quedó quieta ante estas críticas y utilizó la viralización que ha tenido el más reciente trabajo musical de Shakira para invitar a sus seguidores a debatir el proyecto en la calles el próximo 14 de febrero, como lo pidió el presidente Gustavo Petro.

Carolina Corcho invitó a sus seguidores a movilizarse el próximo 14 de febrero - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Corcho, de igual manera, aprovechó su cuenta oficial de Instagram y mostró una vez más a través de una polémica imagen que está en desacuerdo con el trabajo que vienen haciendo las EPS en Colombia, dejando claro que estas podrían acabarse con la nueva reforma.

“¡Las EPS no curan, las EPS facturan!”, fue el pequeño mensaje que publicó la ministra de Salud para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales.

La publicación de la funcionaria no pasó desapercibida y provocó todo tipo de reacciones, por lo cual la ministra decidió eliminarla y compartir una nueva imagen. Sin embargo, muchos internautas también le comentaron este post y le reclamaron por sus constantes ataques contra las EPS.

“La foto anterior de que las EPS facturan porque la quitó. Reforma a la salud SÍ, pero no así. Da pena ajena leer todas esas barbaridades, si al personal de salud estando con el régimen actual no le pagan bien, imagínese que será pasarlos a todos a ser servidores públicos”, le escribió una ciudadana.

Luego, la usuaria agregó: “Explíqueme porque no le he entendido, cuál es su estrategia para una atención preventiva en casos como TEA. ¿Cuál será la prevención que no entiendo? A mi hijo con 2 tutelas y agarrándome de las mechas con la EPS no dan lo que requiere, y no crea que pienso que la reforma a la salud sea la solución”.

Otras de declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, también han causado molestias entre los profesionales de la salud del país, pues los responsabilizó de incrementar los gastos del sistema.

Diego Rosselli, doctor y profesor de Economía de la Salud de la Universidad Javeriana, consideró que ese tipo de afirmaciones que hace la jefe de la cartera son bastante desafortunadas.

“Los colegas han recibido muy mal esa expresión, un poco imprudente la ministra. Me recordó cuando el exministro de Salud Alejandro Gaviria se refirió al ‘Cartel de los especialistas’, pero yo creo que la grandísima mayoría de los médicos no está prescribiendo medicamentos o intervenciones que no consideren necesarias, lo que pasa es que no se les puede ofrecer todo lo que es posible a todos los pacientes, eso es inviable”, explicó Rosselli.

El especialista, sin embargo, advirtió que es común que las auditorías no tengan mucha legitimidad dentro del gremio médico, debido a que consideran que esos mecanismos están dedicados a negar procedimientos que en ocasiones pueden ser importantes para los pacientes, argumentando el ahorro de costos.

Eso sí, el profesor universitario indicó que reemplazar esas auditorías por juntas médicas, como plantea la ministra Corcho, no tiene mucho futuro. Por último, recalcó que sus últimas declaraciones han sido muy desatinadas.

“Seguramente no va a funcionar. Falta, y ella misma lo admitió, el estudio de la factibilidad financiera de la propuesta por parte del Ministerio de Hacienda, que espero que tenga los expertos necesarios para hacer la evaluación y considerar si eso es sostenible. Pero la impresión de la mayoría de los que trabajamos en el tema es que eso no va a funcionar”, concluyó.