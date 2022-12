Más del 75 % de los países no tienen recursos para garantizar agua potable, saneamiento e higiene

El agua potable es uno de los servicios públicos más importantes para garantizar la salud de una comunidad.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que solo el 3 % de los países cuentan con políticas aprobadas formalmente y planes presupuestados con suficientes recursos financieros y humanos para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene.

Por ello, la OMS advirtió que “se necesita una acción urgente” tanto en el nivel nacional como en el nivel mundial para que mejore la cobertura de estos servicios públicos básicos. Además, pidió que los recursos sean gestionados de forma sostenible.

“Los hallazgos del informe Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) de la OMS y ONU-Agua muestran que se necesita acelerar en muchos países para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la ONU: agua y saneamiento para todos para 2030″, indicó la OMS a través de un comunicado público.

El informe analizó las condiciones de 121 países y se convirtió en uno de los estudios más ambiciosos que se han hecho al respecto en todo el mundo.

El documento destacó que aunque el 45 % de los países han tomado decisiones encaminadas a lograr sus objetivos nacionales de cobertura con agua potable, solo el 25 % de los países están en camino de conseguir el derecho al saneamiento básico. Además, menos de un tercio de los países tienen recursos humanos suficientes para conseguir el aumento en la cobertura del agua potable, saneamiento e higiene al tiempo.

A su vez, se conoció que más del 75 % de los países no tienen dinero suficiente para implementar los planes que les permitan a sus ciudadanos acceder adecuadamente a estos servicios públicos.

“Nos enfrentamos a una crisis urgente: el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene se cobran millones de vidas cada año, mientras que la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima siguen obstaculizando la prestación de servicios WASH seguros”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS.

“Hacemos un llamado a los gobiernos y socios para el desarrollo para que fortalezcan los sistemas agua potable, saneamiento e higiene y aumenten drásticamente la inversión para extender el acceso a servicios de agua potable y saneamiento administrados de manera segura para todos para 2030, comenzando con los más vulnerables”, concluyó Adhanom Ghebreyesus.

Preocupación por el cambio climático

Otro de los asuntos que recibieron la atención de la OMS fue la falta de consciencia sobre el cambio climático que tienen quienes están diseñando las políticas públicas para garantizar el acceso al agua potable.

Si bien advirtieron que dos de cada tres países están implementando medidas para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene de las comunidades afectadas por el cambio climático, solo un tercio de estos países vigila el progreso de estos trabajos o les da dinero suficiente a las poblaciones.

Más de 844 millones de personas en el mundo carecen de un servicio básico de agua potable y más de 423 millones toman de fuentes como pozos y manantiales sin protección. - Foto: Las multinacionales Culligan y Waterlogic

“El mundo está muy lejos de lograr el ODS 6 sobre agua y saneamiento para todos, para 2030. Esto deja a miles de millones de personas peligrosamente expuestas a enfermedades infecciosas, especialmente después de los desastres, incluidos los eventos relacionados con el clima”, dijo por su parte Gilbert F. Houngbo, presidente de ONU-Agua y director general de la Organización Internacional del Trabajo.

“Los nuevos datos informarán los compromisos voluntarios que la comunidad internacional hará en la Conferencia del Agua de la ONU 2023 en marzo, ayudándonos a enfocarnos en las comunidades más vulnerables y resolver la crisis mundial de agua y saneamiento”, concluyó.

En 2023 habrá una reunión histórica sobre la cobertura del agua potable en el mundo, la Conferencia de 2023 para la Revisión Integral de Medio Término de la Implementación de la Década de las Naciones Unidas para la Acción sobre el Agua y el Saneamiento. Se realizará en Nueva York en la sede de la ONU entre el 22 y el 24 de marzo del próximo año y se espera que asistan importantes líderes mundiales.