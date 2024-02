MinSalud, Guillermo Jaramillo, insiste que lo quieren sacar de su cargo; recordó los ‘ataques’ contra Carolina Corcho

“Ya me hicieron sacar hasta los títulos, a ver si yo era médico, o era un tegua, o si yo operaba o no niños, porque aquí hay que hacer ataques, primero contra la doctora Corcho y después contra Jaramillo, acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo”, aseguró el funcionario en su intervención.

“Yo llevo más de 25 años y nunca mi EPS me ha hecho un antígeno prostático, y lo estoy pidiendo públicamente, todavía no me ha llegado”, fueron las palabras de la cabeza del Ministerio de Salud, quien es médico de profesión.