Mujeres y niñas son las más afectadas por la falta de agua en el mundo, según reporte de la OMS

En el mundo, siete de cada diez personas encargadas de conseguir agua para sus hogares son mujeres o niñas. La falta de este servicio público básico, por lo tanto, afecta con mayor rigor a la población femenina, según lo estableció un informe realizado de forma conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“La publicación titulada Progress on household drinking water, sanitation and hygiene (WASH) 2000-2022: Special focus on gender (Progresos en relación con el agua potable, el saneamiento y la higiene (ASH) 2000-2022: con referencia especial a las cuestiones de género), recoge el primer análisis en profundidad de las desigualdades de género en relación con el ASH”, explicó la OMS a través de un comunicado de prensa en el cual dio detalles sobre el informe.

Cecilia Sharp, quien en la actualidad funge como directora de los Departamentos de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) y Clima, Medio Ambiente, Energía y Reducción del Riesgo de Desastres de Unicef, subrayó las dificultades a las que se enfrentan las menores de edad a raíz de su rol de género.

“Cada paso que dan las niñas para recoger agua es un paso que las aleja de la educación, el juego y la seguridad. El problema de la insalubridad del agua, los inodoros y el lavado de manos en el hogar impiden a las niñas alcanzar su potencial, comprometen su bienestar y perpetúan los ciclos de pobreza. Responder a las necesidades de las niñas en el establecimiento y aplicación de los programas de agua, saneamiento e higiene es fundamental para el acceso universal al agua y el saneamiento y lograr la igualdad y el empoderamiento de género”, sostuvo Sharp.

La OMS añadió que, de acuerdo con sus datos, alrededor de 1.800 millones de personas en todo el mundo se encuentran viviendo en casas que no cuentan con acceso a agua.

En la mayoría de los hogares son las niñas y las mujeres las que deben conseguirla y en muchas ocasiones deben recorrer enormes distancias para lograrlo, lo cual tiene efectos negativos en su calidad de vida y en el tiempo que tienen disponible para dedicarse a otras actividades.

Las dificultades en el acceso al agua representa un problema de suma importancia para las niñas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El informe revela también que más de 500 millones de personas aún comparten instalaciones de saneamiento con otros hogares, lo que compromete la intimidad, dignidad y seguridad de las mujeres y las niñas”, indicó la OMS.

Y advirtió que en una serie de encuestas que realizó en 22 países encontró que en las casas en las que hay inodoros compartidos con otras familias las mujeres y las niñas se sienten mucho más inseguras de caminar durante la noche y sufrir vejámenes como el acoso sexual.

En algunos casos las mujeres tienen que recorrer largas distancias para conseguir agua. - Foto: Getty Images

Por supuesto, la falta de acceso a los servicios de agua potable también tiene una incidencia en su salud, pues les obstaculiza la gestión segura de su período menstrual.

De hecho, en las casas más pobres de 51 países, la OMS encontró que las mujeres y las niñas no contaban con lugares privados para lavarse y cambiarse, algo que también afecta a quienes presentan discapacidades.

“Los datos más recientes de la OMS muestran la cruda realidad: cada año 1,4 millones de personas mueren por falta de agua, saneamiento e higiene adecuados”, sostuvo María Neira, Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS.

El agua potable es clave para la salud pública. - Foto: Getty Images

“Las mujeres y las niñas no solo se enfrentan a enfermedades infecciosas por falta de agua, saneamiento e higiene, como diarrea o infecciones respiratorias agudas; también corren riesgos adicionales para su salud porque son vulnerables al acoso, la violencia y las lesiones cuando tienen que salir del hogar para transportar agua o simplemente para usar el inodoro”, concluyó Neira.