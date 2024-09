Pacientes denuncian que EPS Sanitas no firmó contratos para la entrega de medicamentos; peligra atención de miles de usuarios

El pasado 11 de septiembre, la EPS Sanitas, bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde el pasado 3 de abril, les informó a sus afiliados que, a partir del primero de octubre de este año, habría cambios en la entregar los medicamentos, insumos y dispositivos médicos incluidos y no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Una labor que venía desempeñando Cruz Verde.

La denuncia también la recogió este lunes el representante a la Cámara Andrés Forero, quien explicó en sus redes sociales que en cinco departamentos con usuarios de Sanitas no se han firmado, hasta ahora, los contratos pertinentes con los nuevos gestores, que son los encargados de la dispensación y entrega de medicamentos a los pacientes, algunos de ellos con serias enfermedades que no pueden exponerse a la suspensión de sus tratamientos .

Forero dice tener información de primera mano tras obtener respuesta a un derecho de petición que envió a la Supersalud. Gracias a eso, se sabe que en los departamentos de Bolívar, Putumayo, Guainía, Vaupés y Vichada no se tenía, hasta la semana pasada, contratos firmados. “Actualmente, se encuentra en fase de formalización y aceptación de ofertas”, dice la respuesta firmada por el agente especial interventor de Sanitas, nombrado por la Supersalud, Duver Vargas Rojas.

“Lo del interventor de EPS Sanitas huele mal y raya en lo criminal. Anunció cambio de gestor farmacéutico en 13 departamentos para PBS desde el primero de octubre. Sin embargo, hace una semana no había contrato firmado para 5 de ellos y en otro el nuevo gestor no tiene ni página web”, indicó el representante a la Cámara.

En medio de esta delicada situación, Silva sostiene que “muchos pacientes van a morir antes las crisis que estamos viviendo dentro del sistema de salud. No hay quién entregue los medicamentos, pese a que el Gobierno dice que no hay crisis. La UPC es insuficiente y, como si fuera poco, el ministro de Hacienda dice que no hay plata para girar los presupuestos máximos pues la plata se acabó”.