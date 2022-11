Prueba diseñada para el tratamiento del cáncer de mama es uno de los mejores inventos del 2022

De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS), el cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo, que aunque afecta de gran manera a las mujeres, los hombres también se ven implicados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer puede originarse en cualquier parte de la mama, ya sea en el tejido conectivo, en los lobulillos y en los conductos.

Los síntomas más notorios son el cambio de tamaño de la mama, la aparición de bultos, la comezón, el enrojecimiento y el cambio de textura de la piel.

Es entonces que se conoce el cáncer de mama como una enfermedad en general, pero de ella se vinculan otros tipos como él mama inflamatorio, mama recurrente, carcinoma ductal in situ, entre otros.

Si bien es cierto que muchas pueden ser las medidas que contribuyen en reducir el desarrollo de esta afección, algunos hábitos pueden influir en su no aparición, como:

Una dieta balanceada es primordial para contrarrestar cualquier tipo de afección, ya que en esta se establecen parámetros entre los nutrientes que se deben consumir y los alimentos a restringir, por lo que la entidad americana asegura que tener un peso adecuado basado en una dieta equilibrada es ideal para reducir las probabilidades de un cáncer de mama.

Entre tanto, consultar con un médico que acompañe un tratamiento, incluyendo la dieta mediterránea, puede ser ideal para la salud del cuerpo y la disminución de probabilidades en el desarrollo de esta enfermedad que aqueja a muchas mujeres.

El Instituto Nacional del Cáncer asegura que una mujer que sea diagnosticada con cáncer puede sobrevivir más si en sus hábitos incluye rutinas físicas. - Foto: Getty Images

El Instituto Nacional del Cáncer asegura que una mujer que sea diagnosticada con cáncer puede sobrevivir más si en sus hábitos incluye rutinas físicas, asegurando que quienes practican ejercicio con regularidad y son diagnosticados con cáncer mitigan las probabilidades, no solo de que estos tumores vuelvan, sino de incrementar su esperanza de vida.

Esto no quiere decir que si se toma la decisión de realizar ejercicio de manera regular, este elimine la aparición de cáncer, pero tal vez, si reduce las probabilidades de riesgo.

Además, el estudio Dieta mediterránea y sus efectos benéficos en la prevención de la enfermedad de Alzheimer, liderado por Arnoldo Miranda, Carolina Gómez-Gaete y Sigrid Mennickent, explica que una investigación de los años sesenta determinó que quienes vivían cerca del Mar Mediterráneo mostraban índices bajos de enfermedades cardiovasculares, por lo que se asoció con la alimentación y su estilo de vida.

Una dieta balanceada es primordial para contrarrestar cualquier tipo de afección. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las mujeres con un riesgo muy alto de tener cáncer pueden optar por la extirpación quirúrgica de sus mamas sanas (mastectomía profiláctica). También, por la extirpación de sus ovarios (ooforectomía profiláctica) para reducir el riesgo de estas enfermedades.

The Best Inventions of 2022

La revista Time reconoció los inventos más relevantes del 2022, en donde un test genómico fue diseñado para el cáncer de mama HER2+ que tiene significativamente un 20 % de pacientes diagnosticados. Es de mencionar que es la primera herramienta genómica para este tipo de cáncer, que fue evaluado en más de 1 mil personas.

Reveal Genomics explica que este método -HER2DX- analiza la propagación de células tumorales, la infiltración inmune, la diferenciación luminal, entre otros procesos revisando 27 tipos de genes.

Cabe aclarar que el HER2+ es un tipo de cáncer en donde una proteína que recibe ese nombre estimula la producción de células dañinas, explica la Clínica Mayo, teniendo tratamientos que resultan favorables para el paciente.

Es entonces que los profesionales de la salud recomiendan llevar a cabo el autoexamen para descartar la aparición de este tipo de cáncer de mama porque, según sea, se determinan los tratamientos respectivos.