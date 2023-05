Reforma a la salud: esto dicen los 21 artículos aprobados en el Congreso

El martes 16 de mayo, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes discutió nuevamente, durante cerca de ocho horas, el texto de la reforma a la salud.

En esta oportunidad, los congresistas aprobaron 21 artículos, sin embargo, aún quedan pendientes más de 100, entre los cuales figuran los más polémicos.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, manifestó que el proyecto se ha ajustado, ya no es el mismo y que por eso se debe discutir.

Los congresistas dieron el debate, aprobaron 21 artículos, pero decidieron aplazar la discusión de las disposiciones más polémicas, como la que les quita la mayoría de las funciones a las actuales EPS.

Esto dicen los artículos de la reforma a la salud avalados recientemente en la Cámara de Representantes.

Artículo 43. Provisión del empleo de director. Artículo 44. Aprobación y evaluación del plan de gestión de las Instituciones de Salud del Estado del orden territorial. Artículo 69. Servicios sociales complementarios en salud. Artículo 88. Identificación de medicamentos. Artículo 89. Tecnología de información y comunicaciones al servicio de la atención en salud. Artículo 96. Ejes del sistema de inspección, vigilancia y control de la superintendencia nacional de Salud. Artículo 97. Conciliación ante la superintendencia nacional de salud. Artículo 101. Desestimación de la personería jurídica para la liquidación judicial. Artículo 102. Acceso expedito a los servicios de salud. Artículo 104. Política nacional de ciencia, tecnología e innovación en salud. Artículo 108. Sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud. Artículo 112. Política de formación. Artículo 113. Examen nacional y único de admisión a las especialidades médicas. Artículo 115. Prelación a las Instituciones de Educación Superior públicas para la asignación de cupos por parte de los hospitales públicos. Artículo 119. Garantías para el suministro de los medios de labor. Artículo 120. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Artículo 123. Autonomía profesional. Artículo 126. Procedimiento de resolución de conflictos en el ejercicio médico. Artículo 127. Discrepancias diagnósticas o terapéuticas. Artículo 130. Regímenes exceptuados y especiales. Artículo 134. Plan nacional de salud rural.

“Yo creo que hemos logrado consensuar y ese es el interés”, destacó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, tras la aprobación de los artículos de la reforma.

“La reforma busca, entre otras, que todas y todos los colombianos tengan un sistema de salud óptimo; que la salud llegue a las regiones más apartadas, así como a los barrios de las zonas más vulnerables en las grandes ciudades, respetando así el derecho fundamental a la salud, como lo establece la Constitución Política”, sostiene la cartera de Salud en un comunicado.

Debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA

“Llegó toda la artillería en contra de la reforma a la salud”

El ministro Guillermo Jaramillo intervino durante cerca de cinco minutos en la Comisión.

En general, entregó una respuesta resumida a las diferentes peticiones del sector.

“Hemos consensuado tantas cosas, que no están escritas. Por eso yo lo que les pido a ustedes es que entremos en el debate, con el fin de que lo que no tiene ningún problema lo aprobemos… Entremos ya de lleno en un debate donde vamos a mostrar, que lo que en un principio era el proyecto ya no lo es”, comenzó diciendo Jaramillo.

Entre las personas que intervinieron en el Congreso están los exministros de Salud, Fernando Ruiz y Augusto Galán; también el exviceministro de Salud, Germán Escobar. Además de voceros de los pacientes, las IPS, las EPS y académicos y exministros.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

“Llegó toda la artillería en contra de la reforma, es entendible. A pesar de eso, yo tengo que decir que fue un debate de mucha altura. Con el interés, indudablemente, de todos. Yo creo que coincidieron en llegar a consensos y estoy totalmente de acuerdo. Creo que fue muy importante oírlos, porque más que atacar este proyecto lo que quieren es aportar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo”, añadió.

Posteriormente, Jaramillo se refirió al papel de la oposición: “yo quiero felicitar a los representantes de Cambio Radical, a los del Centro Democrático por traer a todas estas grandes personalidades. Aquí dejaron claro lo que quieren y lo que desean para este proyecto, que estoy seguro de que en el proceso del debate vamos a ir solucionando las grandes inquietudes y problemas que probablemente han planteado acá y que no existen”.

Debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El ministro de Salud fue insistente con asegurar que han llegado a acuerdos.

“Hemos consensuado, vuelvo y repito, con todos los sectores en lo que respecta a las líneas rojas, líneas azules. Las, ¿cuáles son las otras? Naranjas, verdes”, agregó en un tono jocoso.

“Nos interesa, por supuesto, llegar a consensos y acuerdos para tener la mejor reforma en salud para los colombianos. Yo creo que ese es el interés, aquí no hay ningún otro interés más que eso. Me harían extensible al responder a todas las inquietudes de los honorables representantes y más de 22 personas que pasaron por aquí, más adicionalmente los representantes, podríamos hablar que cerca de 30 personas hoy tuvieron la oportunidad de discutir extensamente”, sostuvo el jefe de la cartera de Salud.