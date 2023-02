“Reforma a la salud factura, pero no cura”, la concejal Diana Diago se fue en contra de la propuesta; le preocupan los planes piloto en Bogotá

Una vez conocido el proyecto de ley que busca hacer una reforma estructural al sistema de salud colombiano, se han ido conociendo los análisis más detallados de los 152 artículos presentados. Es claro que los partidos políticos de oposición y una parte del sector salud esta en contra de la propuesta.

Por ejemplo, la concejal de Bogotá Diana Diago planteó que, de entrada, la solución de fondo a los problemas del sistema “no es acabando con todo”. Por eso, luego de leer el documento que SEMANA conoció en primicia, Diago realizó un análisis de la propuesta de Corcho, dado que este proyecto tendría repercusiones negativas en la ciudad, pues hace unos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso que la ciudad sea el piloto en la implementación de la propuesta.

El lunes 13 de febrero se radicó el proyecto de reforma a la salud, por parte de la ministra del sector, Carolina Corcho. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

“Esta reforma no soluciona los problemas de fondo del sistema de salud. Su única gran apuesta es establecer Centros de Atención Primarios conocidos como Capirs, algo muy similar a lo que se vio en la alcaldía de Gustavo Petro, generando retrasos en los procesos de atención. Además, la libertad del paciente se ve coartada, no hay opción de elegir y decidir cuál es el prestador del servicio que se acomode a las necesidades del paciente”, afirmó la concejal Diago.

Ella explica que en el proyecto de ley vislumbran problemas como la eliminación de las libertades a la hora de poder elegir el centro de atención, la incapacidad fiscal para poder cumplir con las metas propuestas por parte del Gobierno Nacional y el aseguramiento liderado por los entes territoriales, que dejaría al sistema a merced de decisiones politiqueras.

Concejal de Bogotá Diana Diago aseguró que Bogotá no debe convertirse en el conejillo de Indias para implementar la propuesta de reforma a la salud. - Foto: Concejal de Bogotá, Diana Camargo,

También aseguró que su preocupación se centra en el sostenimiento, pues quedan muchas dudas frente al funcionamiento de los Capirs, que costarían alrededor de 24 billones de pesos. Además de la propuesta de crear un régimen de tarifas que implica un control de precios entre la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y los prestadores de servicios de salud. De otra parte, se refirió al pronunciamiento de la alcaldesa Claudia López al afirmar su interés en que Bogotá sea el piloto de esta reforma.

“Es arriesgada la apuesta del Gobierno nacional, pero más arriesgado el anuncio de la alcaldesa de proponer que sea Bogotá el conejillo de Indias. No han sido capaces de prestar un servicio digno, por la EPS del distrito Capital Salud, cómo será experimentar con esta reforma”, mencionó la integrante del Centro Democrático, quien además hizo un llamado al Congreso de la República para que se ponga del lado del ciudadano y no de lo que considera pactos politiqueros.

“Gustavo Petro le miente al país enviando un mensaje de cambio diciendo que las EPS van a continuar, pero de facto las elimina. ¿Dónde quedan las libertades que tenemos como usuarios? No nos pueden obligar a qué centro médico acudir”.



A continuación el análisis de la concejal del Centro Democrático.

“Uno puede mejorar sin destruir”: Claudia López está en contra de que se acaben las EPS

Para el 18 de diciembre de 2022, en medio del debate por la Reforma a la Salud, que busca implementar el Gobierno nacional y que eliminaría las EPS en el territorio nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista exclusiva con SEMANA, dio su opinión.

De acuerdo con la mandataria distrital, más que eliminar las EPS en el país, lo que se necesita es un sistema mixto.

Claudia López Hernández Alcaldesa mayor de Bogotá 15 DE DICIEMBRE DE 2022 FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“He hablado con la ministra de Salud y me ha dicho que eso no es así. Me ha dicho que se van a reformar las EPS. Yo he hablado de un sistema mixto que tiene que tener más incentivos para prevenir y no solo para curar. Nosotros en el sector público somos mejores para prevenir. Hacemos salud pública y vacunación, la gente lo ha visto en esta pandemia. Sí creo que hay que hacer ajustes. A las EPS hay que especializarlas en lo que mejor saben hacer, hay unas que lo hacen relativamente bien, pero que no abusen del usuario, que no le nieguen el servicio, que no lo dilaten”, dijo López en un principio.

Y posteriormente subrayó: “Creo que uno puede mejorar sin destruir y ese es el propósito del servicio público en general”. Y para respaldar su postura, puso el caso de Bogotá: “Capital Salud, nuestra EPS, atiende al 10 % de la ciudad. Si en seis meses me dicen que esa infraestructura debe atender al 100 %, ¿cómo haría? Se necesita un sistema mixto, es mi opinión respetuosa”.