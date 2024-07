Trago barato con metanol, trampa mortal que acecha en Bogotá; “pequeñas cantidades causarían daño cerebral permanente o la muerte”

No sucede lo mismo con el etanol, que “produce embriaguez y la mayoría de las veces su consumo no lleva a la muerte. Incluso, en pequeñas cantidades, puede causar ceguera, daño cerebral permanente o la muerte”, dice.

Y aunque los envases eran precarios, las víctimas no se habrían percatado de que podría tratarse de alcohol adulterado: “Eran botellas de plástico con tapas sencillas, comercializadas a precios muy bajos, entre 2.700 y 3.000 pesos. Esto facilita enormemente la adulteración y por eso es un punto importante para trabajar en la prevención del consumo”, sostiene la investigadora.

La investigación también evidenció fallas en el sistema de salud para detectar estos casos: “Algunas personas llegaron inconscientes a los hospitales y los médicos no sospecharon de intoxicación por metanol, y si no se sospecha, no se diagnostica, […] por es importante que el personal de salud esté entrenado para detectar la intoxicación y darle un manejo oportuno”, comenta la doctora Cárdenas.