Seis consejos para superar el guayabo financiero en plena cuarentena

Como si fuera poco a estos delicados indicadores económicos, se suma el temor existente por el aparente colapso del sistema de salud del país el cual se evidencia en la fatiga del talento humano, la escases de medicamentos y el alto índice de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los primeros días de enero a raíz del fuerte impacto de la pandemia que parece no dar tregua.

Tercero, aislamiento preventivo de las localidades que presentan mayor índice de ocupación de las UCI. G ran medida para la disminución del contagio por Coronavirus; no obstante, los establecimientos comerciales que no se consideran de primera necesidad cierran sus puertas afectando la propia economía, la de sus colaboradores y por ende la familiar.

En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado, es ideal no excederse en el lavado de manos, de vestuario e instalaciones porque el consumo se verá reflejado en la factura .

2. No olvide ser cuidadoso con el manejo de los servicios públicos, recuerde que en el periodo de cuarentena el incremento es inminente; sin embargo, del uso racional que se les dé dependerá que la afectación económica sea o no muy elevada. Por tal motivo, se recomienda el consumo medido de los equipos tecnológicos y de energía eléctrica, según las necesidades académicas, laborales o de esparcimiento, sin ir a caer en el error de utilizar dos o más equipos al tiempo sin que sea necesario.

Recuerde realizar única y exclusivamente las compras que realmente sean necesarias para afrontar el periodo de confinamiento, de tal forma que no se deje influenciar por pautas publicitarias que lo inviten a adquirir productos que sean demasiado costosos o simplemente no sean relevantes en el consumo familiar y peor aún si le va a generar nivel de endeudamiento.

Finalmente, no olvide revisar los topes máximos permitidos en los diferentes servicios públicos para no tener que cancelar valores adicionales al superar el rango de consumo normal.

4. Tenga presente que en este momento por las condiciones existentes de incertidumbre es importante identificar la política frente a la modalidad que van a tener las instituciones académicas donde estudian los miembros del hogar, para así tomar la decisión de compra de útiles escolares para la metodología presencial o alternancia como cuadernos, agendas, bolígrafos y demás, o por el contrario fortalecer o comprar las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo las sesiones de clase apoyadas por la tecnología.

5. Recuerde que no es correcto utilizar créditos para suplir los gastos personales, pero en el evento que sea estrictamente necesario o que se vaya a utilizar para desarrollar o fortalecer un emprendimiento es importante buscar las menores tasas de interés ofertadas en el sistema financiero e identificar el número de cuotas a las que se va a diferir el monto de tal forma que no se afecte el flujo de efectivo, cuidando que no sean periodos tan extensos. Recuerde que a mayor cantidad de cuotas mayores intereses cancelará.

6. No descuide la recreación y el esparcimiento en este periodo de cuarentena, en lo posible trate de realizarlos en familia. Resultan necesarios para disminuir el nivel de ansiedad e incrementar los lazos fraternos.

Por tal motivo recuerde que existen instituciones como las cajas de compensación familiar, las entidades de educación superior, teatros o canales en internet que permiten participar en actividades recreativas virtuales gratuitas o a bajo costo.