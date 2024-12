Margarita Cabello destapa supuesto boicot del Gobierno Petro contra la Procuraduría: “Nos bloquean mucho”

No son un secreto las diferencias que han existido entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello, han tenido varios choques por diferentes cuestiones, lo que ha generado una tensa situación entre los dos.

“Los ataques han sido permanentes por decisiones que tomamos en donde afectamos a alguna persona o funcionario del Gobierno. Por redes me han dicho hasta lo indecible”, mencionó.

La procuradora habló de un supuesto mecanismo del Gobierno para no ayudar a la entidad que dirige. | Foto: Créditos Semana

En ese sentido, sostuvo de manera clara que para ella existe una orden para que no se apoye como se debe a la Procuraduría, ya sea en temas de investigación o de financiación. Ante esto, recordó que el órgano que dirige debería trabajar de manera armónica con el Gobierno y que de esta manera se puedan facilitar los proceso. “Nosotros ayudamos, pero nos bloquean mucho”, comentó.

“Hay un tema de envío de recursos a la Procuraduría que nos han bloqueado muchas veces y a un órgano de control no se le puede restringir los dineros que debe enviar el Ministerio de Hacienda. Muchas veces no nos mandan todo completo”, apuntó.

De hecho, aseguró que han intentado hablar de manera amigable con esta cartera para que les envíen el dinero que será utilizado para pagar algunas obligaciones que por el momento están pendientes. “Yo me preocupo a veces de que esos sean mecanismos”, dijo.

“A mí me encantan que tengan esa visión social, porque en este aspecto hay que trabajar muy duro en Colombia. Lo que me preocupa es que los cambios no se han hecho de la manera en que deberían haberse hecho”, señaló.