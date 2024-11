Aprovechó para aconsejar a los jóvenes sobre el uso que se le debe dar a las redes sociales. "Quiero decirles a los jóvenes que no se dejen llevar por las redes sociales porque, como pueden ver, no es tan fácil. Ya ven los líos en los que se pueden meter a no ser que investiguen y sepan bien lo que van a hacer. Pueden meterse en un problema tenaz", dijo.

Denunció que ha recibido amenazas. "He recibido muchas amenazas de toda clase. Uno se asusta, uno no sabe, y quiero que estas denuncias que estoy haciendo aquí sean públicas porque de toda clase de amenazas he recibido y eso es complicado". Aseguró que las amenazas las ha recibido a través de sus redes sociales, mayoritariamente. "En mi Facebook, en mi Instagram, en YouTube me dicen que soy asqueroso, que deberían darme plomo. Son muchas amenzas, todas las que se puedan imaginar".

"Estoy dispuesto a hacer lo que ellos me pidan, a responder por lo que tenga que responder", dijo el joven haciendo referencia a que está dispuesto a asumir su responsabilidad ante las autoridades competentes. Eso sí, siempre y cuando le garanticen su seguridad.

Dijo que su motivación fue grabar el video para difundirlo en las redes sociales, pero aclaró que el hecho no sucedió esta semana. "Yo insisto, no nos dejemos llevar de las redes sociales. Me dejé llevar por otros videos que había visto y en sí quería hacerlos", dijo.