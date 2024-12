"No es que esperemos el pico a una hora y día determinados; se va dando con el comportamiento diario y es dinámico. Estamos pendientes de los indicadores, de qué tanto crece el número de personas contagiadas, o en UCI o fallecimientos. Gran parte de esa evolución dependerá del autocuidado con lavado de manos, uso de tapabocas y aislamiento físico. Medidas colectivas, de qué tanto como comunidad las cumplimos para un impacto positivo, y por último los lineamientos del Gobierno nacional. Si hay más personas en la calle, pero se cumple lo anterior, el pico mejora. De lo contrario, no".

¿Qué estamos haciendo bien en Colombia y qué estamos haciendo mal para enfrentar la pandemia?

"Si miramos países como Brasil, Perú, México y Ecuador aumentan sus casos y, peor aún, los fallecidos. Nosotros no hemos mantenido esa misma dinámica y es porque la población entendió y sacrificó su libertad económica y hasta familiar. Aquí hay más responsabilidad y eso ha impactado. Obviamente hay un porcentaje que no ayuda y hay que hacerles un llamado para el respeto y para que no afecten su estado de salud y el de sus seres queridos. Las zonas de vulnerabilidad con apoyo mancomunado de poblacón y gobierno pueden ayudar".

¿Cómo interpretar la curva de contagio?

"No es lo mismo la curva de febrero o principios de marzo, sin saber los comportamientos nuestros, a lo que se ve en finales de abril y mayo, porque se modificó la curva por condiciones propias que tienen impacto como cerrar fronteras. Se notó no sólo en lo económico sino también en lo biológico, lo mismo con los cierres de centros educativos. Abrir o cerrar, mejoran o empeoran el impacto".