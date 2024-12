Aseguró que el sector de los pasteleros, además de tener que cerrar sus puertas y renunciar a recibir a sus clientes de manera masiva, es visto como uno de los de menor aporte a la economía nacional y, aunque genera unos 400 mil empleos directos, no ha tenido una buena respuesta a las ayudas y créditos por parte del Gobierno nacional: "las empresas pequeñas, unidades familiares o emprendimientos, la tienen dificil hoy y no hemos recibido el apoyo que queremos. Muchos negocios y familias están afectados, aunque casi el 50% del sector está laborando a puerta cerrada. En barrios y comunidades se trabaja con más bajo nivel de impacto. Muchos panaderos se han acercado a las líneas de crédito sin respuestas positivas. Somos un gremio grande pero no somos interesantes para la banca en términos de volumen” dijo Morales, a nombre de su gremio Adepán.