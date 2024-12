Erika Restrepo es una colombiana que se fue a Islas Canarias a cumplir un sueño laboral y a buscar estabilidad económica. Cuando estaba a punto de solucionar los problemas de documentación en ese país, llegó la pandemia y todo se complicó. Por el miedo al covid-19 y su propagación, empresas como en la que ella laboraba despidieron empleados y ahora ella pasa por un momento dificil.

Por eso fue al consulado colombiano en esa región de las islas Canarias de España a pedir ayuda de techo y comida y se encontró con un aparente caso de acoso sexual por parte del cónsul de Colombia, Francisco Vélez: "después de muchos trámites que no me solucionaron nada, don Francisco me pide una foto para conocerme por Whatsapp, y cuando se la mando viene en una camioneta con marcas del consulado, me regala un mercado y me dice: nunca pensé que usted fuera una mujer tan linda y además que tuviera unas tetas tan buenas y un culo muy grande. Yo quedo sorprendida, no le contesté nada".

Según Erika, previo al incidente, el cónsul, de manera amable, le había explicado que no ofrecía mucho apoyo por la dificil situación y la remitió a otros contactos que toman nota de su situación y aunque prometen comunicarse nunca lo hacen. Por eso siguió en contacto con Vélez. Según relata, el desconocimiento y el miedo a no poder regresar la cohibieron de denunciar de forma inmediata: "no sabía que tenía que hacer la denuncia; solo hasta hoy puse el caso en la Cancillería. Lo único que espero es volver a mi país. Que tengan más humanidad y se conduelan de los que estamos acá sufriendo. Tengo mis nervios alterados, estoy tomando medicación, estoy llorando día y noche. Quiero ser escuchada. Me bloquearon en el Consulado", aseguró.