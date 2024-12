La gestión de Luis Guillermo Plata como gerente de covid-19 está en entredicho. La bancada Caribe del Congreso le reprocha a Plata que no ha cumplido con sus compromisos con la región Caribe para atender el coronavirus. Aseguran que los elementos de bioseguridad no han llegado oportunamente al personal de la salud.

Explicó que el panorama descrito ha desembocado en una crisis para la capital del Atlántico y para el departamento en general. "Eso nos ha llevado a una situacion de crisis, de ocupaciones de camas. Es verdad que la tendencia se ha mantenido, se ha estabilizado. Por eso a mí me da rabia cuando la gente empieza a hablar de tendencias que si es buena y que hay mejoría. Uno con esas cifras puede tener más optimismo, como lo ha dicho el Presidente de la República, pero nunca salir a celebrar esas cifras porque tenemos todavía un camino feo por andar", recalcó Benedetti.

El congresista señaló que en la tarde del miércoles la bancada de la región Caribe sotuvo una reunión con el presidente Iván Duque y el gerente del covid-19, Luis Guillermo Plata. Explicó que en la reunión en meción lo que buscaban era que el Presidente "no se reabra la ciudad, que haya un cierre definitivo de 10 o 15 días para ver si empezamos a salir del túnel. Usted no puede obligar a la gente, después de que la velocidad del virus pegó diferente aquí, primero a la economía y después a la salud, diferente a Europa que golpeó primero a la salud y después a la economía, a volverla a meter si no existe un ingreso social para esos días que va a estar fuerte eso. En temas de UCI estamos bien, en camas estamos bien, en ayudas alimentarias deben estar llegando 120.000, o sea que estamos muy bien, en términos de hacer pruebas, estamos haciendo muchas pero se demoran mucho en el proceso y la entrega de los resultados", explicó.

Sobre los cuestionamientos que hay en torno a la gestión de Luis Guillermo Plata, dijo que el funcionario "se tomó muy a pecho el tema de gerente, que es como distribuir unas cosas ahí. Se lo dijimos hoy (la bancada Caribe) y no le gustó ni a él ni al Presidente, que se la pasaba haciendo unas ruedas de prensa diciendo que tenía unas reservas de elementos de bioseguridad y aquí no ha llegado un guante, un tapabocas o un elemento de bioseguridad. A la ciudad donde más muertos ha puesto en la pandemia, a la ciudad donde más contagiados hay y le preguntamos que eso qué explicación tenía", explicó.

Acusaciones a las que la oficina de Plata respondió que los lineamientos del Gobierno Nacional para los elementos de bioseguridad como guantes, tapabocas o los trajes de protección que están en esa gran reserva del Gobierno, los lineamientos ordenan que el Ministerio de Salud es el que está a cargo de su distribución. Señalaron que tienen prácticamente una lista de despacho y que esperan en los próximos días se proceda a su distribución.

"Ahora dicen que para repartir un guante, necesitan un consejo técnico del Ministerio de Salud, para que después vaya a otra licitación, a otras resoluciones que se necesitan para llevar un guante. Es una locura, necesitamos los guantes para ya", enfatizó Benedetti.

Explicó que hay que agradecerle al personal de la salud por la labor que adelantan en estos tiempos de pandemia. "Algunas deficiencias empiezan a darse en algunos hospitales porque ya no hay internistas para estar cuidando a los enfermos de noche. en varios municipios hay cuatro camas y cuando se ocupan tres, dicen que todavía hay 25% de camas disponibles. Eso es mentira, hay una sola cama, llega un enefermo y llegamos al 100%. Ese tipo de cifras parece que el señor las desconoce o no las tiene presentes", dijo.

Recalcó que "si no nos cuidamos estos 15 días, se puede picar otra vez la pelota de caucho, que es el coronavirus, y nos podemos volver a fregar y volver a empezar otra vez, cuando deberíamos ser los primeros en salir de este problema".