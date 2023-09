“El presidente Gustavo Petro y el ministro dieron la orden”, el general (r) Jorge Luis Vargas estalla contra el Gobierno

De acuerdo con Vargas, el jefe de Estado y el ministro de Defensa, supuestamente le tienen prohibido a algunos policías tener contacto con él. Al ser consultado por la inteligencia en la Fuerza Pública, el exgeneral dijo: “hablo por la Policía y tengo noticias buenas, de que hay funcionarios muy profesionales que continúan las operaciones, no sé a qué los tienen orientados. No he querido preguntar porque si pregunto, con el que hablo lo retiran, lo trasladan. Es difícil que me contesten al teléfono”.