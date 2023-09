General (r) Jorge Luis Vargas recuerda el momento de la posesión de Petro cuando supo que venían “momentos muy difíciles y de venganza”

“Antes del 12 de agosto me dijeron que el general Sanabria es quien recibía. Ahí mismo me enteré de la cantidad de generales que eran retirados tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares. Una catástrofe para la democracia, una catástrofe y un desastre para la Policía por la cantidad de experiencia ”, expuso el general (r) Vargas en el espacio de Vicky en Semana.

“Jamás me imaginé una venganza tan grande”

“Jamás me imaginé que hubiese una venganza tan grande contra la Policía. No sé por qué motivos (...). Verifiqué que el presidente (Petro) no confiaba en mí, no sé por qué, él mismo lo dice”, dijo el exdirector de la Policía.