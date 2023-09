General (r) Vargas presentó su libro “Así fue”: narra cómo cayó el ‘mono Jojoy’ y ‘Raúl Reyes’, entre otros, y cómo se sintió perseguido en el Gobierno Petro

“La historia no puede ser contada solamente por los narcos, es que ahora solo vemos libros de narcos y de delincuentes, y hay que dejar el testimonio real, y por supuesto que habrá cosas, procesos que están en la Fiscalía y por la reserva legal no se pueden decir, pero era el momento de contar las historias para que Colombia sepa que el país cambió gracias, precisamente, a esos héroes”, precisó el hoy candidato de Cambio Radical.

Su salida de la Policía con la llegada del Gobierno Petro

“En el libro lo contamos de primera mano. Sabía que desde el día de la posesión del presidente Petro no iba a ver reconciliación y que definitivamente iba a tomar venganza en contra de la Policía, no sé por qué, pero hoy la sentimos, salieron 25 altos oficiales que experiencia el país perdió muchísimo, contra el narcotráfico, contra el crimen, experiencia del servicio, de la planificación de operaciones, de la lucha internacional, de la lucha mundial contra el delito”, señaló Vargas.

El general fue enfático en afirmar: “Yo sabía que no iba a ver reconciliación, que no iba a haber nada bueno con este Gobierno Petro y así quedó demostrado con las decisiones de relevar del servicio activo a estos generales, eso no quiere decir que los que estén sean malos, al contrario, son muy buenos oficiales, pero retirar 25, eso le causa un grave daño al país, a la democracia”.