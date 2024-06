Bancada de Gobierno presentó una proposición para derogar la moción de censura contra minSalud por “improcedente”

La bancada de Gobierno en la Cámara de Representantes intenta tumbar la moción de censura contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, citada para este lunes, 17 de junio. Jhon Fredy Núñez, representante por una de las curules de paz, presentó una proposición para derogar la convocatoria porque no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en el Fomag.

“Después de la arbitrariedad del viernes pasado con la reforma pensional, esto ya parece una estrategia deliberada para silenciar las voces críticas del gobierno y sus funcionarios. Sería un precedente nefasto, que además de ilegal, puede tener repercusiones disciplinarias para sus promotores, en particular para los integrantes de la mesa directiva”, argumentó.

Jhon Jairo Berrío, representante por el Centro Democrático, aseguró que se quiere “amordazar” al Congreso por no permitir la moción de censura contra el ministro Jaramillo.

“Las funciones esenciales del Congreso de la República son modificar la Constitución, hacer leyes y hacer el control político. El viernes no podemos discutir la reforma pensional, se pupitreó, se adhirió y pasaron por encima de la Cámara de Representantes en ese debate. No hacemos leyes, ahora tampoco vamos a hacer control político. De las funciones esenciales ninguna. Yo sí quiero que el Gobierno sea claro con su bancada si lo que quiere es amordazar al Congreso de la República. Ya lo ha dicho en varias ocasiones el presidente, que quiere una Constituyente que emana del pueblo y que no pasa por el Congreso. Sean claros, ¿van a cerrar el Congreso de la República o nos van a dejar trabajar?”, manifestó en medio de la plenaria.